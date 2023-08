La campagne à peine lancée, les candidats courtisent les électeurs dans Jean-Talon

Le gouvernement Legault confirme que l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec, se tiendra le 2 octobre. La campagne électorale est donc officiellement lancée.

Les candidats des différents partis politiques n’ont pas tardé pour poser leurs pancartes et aller à la rencontre des résidents de l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge.

Ouvrir en mode plein écran Le Parti libéral du Québec a installé très tôt mercredi matin les pancartes de sa candidate dans Jean-Talon. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le PQ veut mener une campagne à armes égales

A-t-on besoin d’un 90e député de la CAQ? , lance le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui croit que son parti mérite un quatrième député à l’Assemblée nationale.

Le chef péquiste a surtout souligné que cette élection n’est pas tout à fait à armes égales .

Si vous habitez Jean-Talon, attendez-vous à voir du personnel rémunéré de la CAQ à faire du porte-à-porte , allègue-t-il, en faisant référence à l’élection dans Marie-Victorin où des ministres défilaient .

Je fais un appel à tous les gens de Québec qui veulent voir le Parti québécois gagner à venir nous aider, […] on a besoin de bénévoles.

Pascal Paradis a dû répondre encore une fois à la controverse entourant ses échanges avec la CAQ . Son chef a choisi de clore ce débat en affirmant que son candidat avait répondu à toutes les questions, ses informations sont corroborées par des écrits et là les gens sont libres de se faire une opinion , a-t-il déclaré.

Paul St-Pierre Plamondon a ajouté qu’il espère que son candidat pourra faire campagne sur ce qu’il a à proposer aux électeurs de Jean-Talon.

Ouvrir en mode plein écran Pascal Paradis et son chef menaient campagne mercredi, en se promenant au marché public de Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Le PLQ veut être loin des chicanes

Des membres du Parti libéral du Québec (PLQ) étaient dans le quartier de Sillery pour récupérer cet ancien château fort libéral. La candidate du PLQ , Élise Avard Bernier, servait du café mercredi matin aux enseignants et aux parents à l'entrée de l'École Saint-Michel.

Elle a répété qu’elle sera sur le terrain pour convaincre les électeurs de son quartier de voter pour elle.

Ouvrir en mode plein écran Les candidats ont un peu plus d’un mois pour convaincre les électeurs de la circonscription de Jean-Talon à voter pour eux. Photo : Radio-Canada

La députée Marwah Rizqy, qui accompagnait la candidate, croit que son parti peut surprendre dans cette élection.

On voulait être les premiers à mettre nos pancartes, alors pendant que tout le monde parle et se chicane, nous, on veut être en action , décoche-t-elle à l’intention du Parti québécois (PQ) et de la CAQ qui s’accusent de mentir depuis quelques jours. On s’est dit : "on veut être les premiers sur les pancartes, les premiers sur le terrain". Ce sera une campagne ultra-terrain et on a la meilleure candidate , assure la députée.

On veut que nos libéraux de Jean-Talon se rappellent pourquoi ils nous ont aimés, et pourquoi c’est important d’avoir une personne fiable sur qui ils peuvent compter.

Depuis sa création, en 1966, la circonscription de Jean-Talon avait toujours été représentée par le Parti libéral jusqu'à la démission de Sébastien Proulx, en août 2019. La caquiste Joëlle Boutin avait alors ravi la circonscription lors d’une élection partielle. Cette dernière a démissionné en juillet forçant la tenue d’une élection partielle, très convoitée par les partis.

QS espère un troisième député dans la grande région de Québec

Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) aspire à un trio solidaire pour représenter la Capitale-Nationale à l’Assemblée nationale.

Il faut que l'on complète le trio solidaire de la grande région de Québec en ajoutant Olivier Bolduc au travail exceptionnel que font déjà Sol Zanetti et Étienne Grandmont , a-t-il déclaré dans une mêlée de presse mercredi après-midi.

Même si la campagne est officiellement déclenchée mercredi, le candidat solidaire Olivier Bolduc dit être sur le terrain depuis trois semaines pour rencontrer les électeurs.

Ouvrir en mode plein écran Une pancarte de Québec solidaire dans la circonscription de Jean-Talon. Photo : Radio-Canada

Un peu plus d’un mois de campagne électorale

Le parti caquiste compte sur Marie-Anik Shoiry, fondatrice et directrice générale de l’organisme Vide ta sacoche, pour représenter ses couleurs cette fois-ci. François Legault­ a reconnu que remporter l’élection partielle ne sera pas une mince affaire, mardi, en présentant officiellement sa candidate.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre François Legault a présenté officiellement sa candidate dans Jean-Talon, Marie-Anik Shoiry. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Au passage de Radio-Canada, certains partis n’avaient pas encore leur pancarte, comme le Parti conservateur du Québec qui doit commencer son porte-à-porte avec son candidat Jesse Robitaille. Les équipes de la CAQ prévoient installer leurs pancartes en soirée mercredi.

Ouvrir en mode plein écran Jesse Robitaille (à gauche) aux côtés du chef du parti Éric Duhaime Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, a aussi signalé son intention de se présenter. Ses pancartes étaient déjà dans la circonscription.