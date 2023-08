Une nouvelle dynamique partisane se dessine à Ottawa à l’approche de la rentrée parlementaire. Les conservateurs sont en effet la cible de tirs croisés de leurs adversaires, au moment où ils sont en hausse dans les sondages.

L’érosion apparente du vote libéral cet été et la montée des conservateurs semblent avoir touché une corde sensible chez les autres partis d'opposition, comme le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD).

Dans leurs publications sur les médias sociaux et leurs courriels pour solliciter du financement, bloquistes et néo-démocrates n’attaquent pas seulement les libéraux : ils décochent une partie de leurs flèches contre les conservateurs et leur chef, Pierre Poilievre.

J’ai senti la différence cet été , reconnaît une source conservatrice qui préfère garder l'anonymat, pour pouvoir s'exprimer librement. On est davantage la cible d'attaques; pas juste des libéraux, mais aussi du Bloc et du NPD , remarque-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le chef bloquiste Yves-François Blanchet, lors d'une conférence de presse à Ottawa Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a comparé une photo de Pierre Poilievre aux costumes que portait Justin Trudeau lors de son voyage en Inde, en 2018.

Le chef du NPD , Jagmeet Singh, accuse M. Poilievre d’être à la solde des banquiers et des riches, et l’invite à débattre en tête-à-tête du dossier du logement.

Le NPD et le Bloc sentent probablement une certaine pression , estime le politologue Frédéric Boily, professeur titulaire au Campus Saint-Jean de l’Université de l'Alberta.

Le message conservateur sur le coût de la vie et du logement va chercher des appuis aux libéraux, mais le Bloc et le NPD sentent aussi qu'ils sont vulnérables, ce qui explique ces nouvelles attaques.

Les conservateurs ne sont pas en reste. Pierre Poilievre met les libéraux et les bloquistes dans le même panier en dénonçant la taxe carbone Trudeau-Blanchet dans ses publications en français sur X (ex-Twitter).

Dans certaines régions du Québec, le Bloc commence à sentir la soupe chaude , poursuit une source conservatrice. À l’échelle provinciale, ce sont toutefois les troupes d’Yves-François Blanchet qui dominent, si on en croit les plus récents sondages.

Pour sa part, le NPD craint de perdre du terrain dans les régions ouvrières de l’Ontario et dans certains coins de la Colombie-Britannique, selon un stratège conservateur qui n'est pas autorisé à parler publiquement.

Cette nouvelle dynamique pourrait avoir un effet sur le rapport de forces entre les partis d’opposition et le gouvernement libéral minoritaire. Elle fait déjà ressortir des attaques partisanes.

Avortement et droits de la personne

Le plus récent exemple de cette nouvelle offensive est une publication sur X du député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe à propos d’un député conservateur albertain qui est ouvertement anti-avortement.

Arnold Viersen s’est réjoui du recul des droits de l’avortement aux États-Unis. Or, il est vice-président du sous-comité du Parlement sur les droits de la personne. Ça ne marche pas , a indiqué le député bloquiste de Lac-Saint-Jean.

Ouvrir en mode plein écran Arnold Viersen est député de Peace River–Westlock, en Alberta, depuis les élections de 2015. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

En juin 2022, Arnold Viersen saluait le renversement de l’arrêt Roe c. Wade par la Cour suprême américaine en affirmant que ce moment historique exauçait ses prières.

Le député conservateur affirmait également que la plus grande violation des droits de la personne au pays était que 300 bébés meurent chaque jour au Canada à la suite d’avortements.

Pourquoi Pierre Poilievre a-t-il nommé un député antidroits des femmes pour siéger à un comité sur les droits de la personne, en toute connaissance de cause? D’après moi, il essaie d’envoyer un message à sa base de la droite religieuse.

Est-ce que le caucus conservateur du Québec est à l'aise quand un de leurs collègues de l’Ouest se réjouit que les droits des femmes à l’avortement sont restreints? soulève le député de Lac-Saint-Jean.

La députée néo-démocrate d'Edmonton–Strathcona, Heather McPherson, qui siège au même comité, renchérit : C’est un problème. Ça démontre que les conservateurs et Pierre Poilievre ne prennent pas les droits des femmes au sérieux.

Ouvrir en mode plein écran Jagmeet Singh a fait le tour du pays cet été et a passé plusieurs jours dans la capitale albertaine. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le bureau du chef conservateur n'a pas réagi à ces nouvelles attaques contre le député Arnold Viersen et n’a pas répondu à nos courriels.

On s’attendait à être ciblé par nos rivaux, soutient un stratège conservateur. Ça prouve que notre message fonctionne tant à la droite qu’à la gauche de l’échiquier politique.

Vulnérabilités

Cette nouvelle dynamique partisane expose des vulnérabilités chez les partis d’opposition, selon le politologue Frédéric Boily.

Selon lui, les néo-démocrates doivent recalibrer leur message.

Le danger pour le NPD , c’est de trop mettre l’accent sur la gauche culturelle et identitaire, et d’oublier la gauche économique et ouvrière , qui est ouvertement courtisée par les conservateurs.

Le parti de Jagmeet Singh doit également être prudent et doser ses attaques contre ses partenaires libéraux, selon M. Boily.

Le NPD a besoin des libéraux au pouvoir pour conserver [son] levier et faire des gains. À trop affaiblir les libéraux, ils pourraient finir par se tirer dans le pied.

Quant au Bloc québécois, ajoute M. Boily, il doit s’assurer que les points qu’il gagne contre les libéraux ne tombent pas dans la cour des conservateurs.

On s’attend donc à ce que les conservateurs et Pierre Poilievre se fassent de plus en plus comparer à la droite radicale américaine. Le Bloc aurait avantage à jouer cette carte-là au Québec , croit le professeur Boily.

De leur côté, les conservateurs sont convaincus qu’ils ont tous les outils à leur disposition pour faire des gains au Québec.

Il y a des régions qui sont tannées de voir le Bloc voter avec les libéraux de Justin Trudeau, notamment dans les dossiers de la taxe carbone et des armes à feu , estime une source conservatrice.

Ces nouvelles attaques surviennent alors que les membres du Parti conservateur s'apprêtent à se réunir à Québec, la semaine prochaine, pour leur premier congrès depuis l’élection de Pierre Poilievre comme chef.

Une dynamique changeante qui met également la table pour la rentrée parlementaire, prévue le 18 septembre.