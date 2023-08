Déménagement sans faute à la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi

La clientèle a commencé à faire son entrée dans la nouvelle Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi inaugurée mardi. Le déménagement dans les nouveaux locaux de l’ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement devrait être complété au cours de la semaine prochaine.

Déjà, 26 personnes s’installeront, au cours des prochains jours, dans leur nouvelle chambre individuelle.

Je suis un peu bouleversé. Ce sont d’autres protocoles. Il faut mettre nos vêtements dans le sac, nos affaires, nos papiers. Quand tu en as beaucoup, c’est dur à suivre , a confié l’un d’entre eux, Sébastien Vachon.

Après un peu plus de trois mois dans les anciennes installations, il est reconnaissant d’avoir accès à de nouveaux espaces exempts de punaises de lit. Sa chambre comprend un lit et un petit espace de rangement.

Ouvrir en mode plein écran Sébastien Vachon a passé trois mois à l’ancien site d’hébergement. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

On était attaqué par ça à l’autre maison. C’est dur à vivre. Tout le temps le protocole de faire nettoyer, le linge qui retourne au lavage le temps qu’ils fassent la désinfection. Après, on rentre les affaires. Des fois, on peut être trois jours sans avoir nos choses , témoigne-t-il.

M. Vachon nuance ses propos, rappelant qu’il y a des problèmes beaucoup plus graves et qu'après tout, il a accès à un toit et à de la nourriture.

Sébastien Vachon ne s’en cache pas, les nouvelles règles pourraient nécessiter une part d’ajustement. Il s’en remet à ses bonnes relations avec les intervenants en place. Il assure comprendre les raisons qui justifient les nouvelles façons de faire.

On est chanceux, je trouve. Ce sera plus sécuritaire, plus réglementé. Il n’y aura plus de voie de fait, de vol, de vandalisme. Ce sera bien mieux. Il y a plus de chambres, ils pourront aider plus de monde , ajoute un autre usager, Jonathan St-Jean.

Une bonne première journée

La première journée de déménagement s’est déroulée sans anicroche.

Tout le monde avait un peu son rôle à jouer ce matin et je m'aperçois que tout le monde a joué son rôle. Il n’y a pas eu de gestion de colère ou de désorganisation. Il reste quelques personnes, vendredi, à compléter les documents pour l’accueil. On devrait afficher complet en début ou milieu de semaine prochaine , témoigne le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Yannick Harvey.

Le refuge d'urgence et la halte fermeront définitivement leurs portes jeudi à 19 h. La direction générale suivra de près les prochains jours, notamment en raison de l'ajout des règles de vie.

Ouvrir en mode plein écran Yanick Harvey, directeur général, Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Ils sont fébriles, ils sont inquiets, ils sont contents. Ils étaient contents de trouver de nouveaux locaux ce matin. On a quand même l'inquiétude de comment ça va fonctionner au niveau des prochains jours, comment on va arriver à superviser vraiment efficacement. Avant, c'était sur le même étage ou presque. Maintenant, on a trois étages à couvrir , résume M. Harvey.

Le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi se fait rassurant : la majorité des bénéficiaires accueillent favorablement les nouvelles règles de conduite attendues. Dorénavant, les usagers auront des tâches à accomplir.

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) porteront une attention particulière à l’ancien lieu et à la nouvelle installation le temps du déménagement.

C’est vraiment de s’assurer de la paisibilité du centre-ville, de la sécurité des gens. Les interventions vont se faire au niveau de l’écoute, écouter les besoins de ces gens-là , explique le porte-parole du corps policier, Luc Tardif.

Le début d'une nouvelle ère

L'Association des commerçants du centre-ville de Chicoutimi est optimiste pour la suite des choses. Il souhaite que le dialogue soit maintenu avec les intervenants de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

Cela regarde très bien avec le centre-ville, aussi avec l’intégration du programme SAPORA, avec une permanence policière au centre-ville qui fait vraiment de l’intervention auprès des itinérants, ça a fonctionné , rapporte le président de l’Association des centres-villes de Chicoutimi, Charles Boudreault.

Avec les informations de Mélissa Paradis