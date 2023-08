Près de 45 % des ressources financières disponibles pour les services de garde en milieu familial restent inexploitées sur la Côte-Nord, bien que 500 enfants soient sur des listes d'attente. En cause : le manque de personnel et de logement.

Cela fait 20 mois que les petites jumelles de Justine Haui et son conjoint sont sur une liste d'attente pour être admises dans un service de garde en milieu familial. Depuis, Justine Haui et son conjoint, propriétaires de Monsieur Balayeuse et électroménagers à Sept-Îles, doivent jongler avec leurs obligations familiales et professionnelles.

On est en 2023, on a aussi envie d’aller travailler. Mais sans garderie, être une femme au Québec est un handicap

Ouvrir en mode plein écran Faute de place en garderie, Justice Haui et son conjoint doivent amener leurs filles au travail. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

45 % de l'aide financière inutilisée sur la Côte-Nord

Faute de place en CPE , les garderies en milieu familial sont une ressource importante partout au Québec, puisqu'elles offrent environ le quart du nombre total de places en services de garde. Or, très peu de projets sont proposés sur la Côte-Nord, malgré les moyens déployés par le gouvernement pour en développer.

La Côte-Nord est la région de l’Est-du-Québec enregistrant le pire bilan en matière de ressources inutilisées pour les garderies en milieu familial. Selon des données compilées par Radio-Canada et validées par Québec, 1384 places pourraient être créées grâce aux subventions publiques du ministère de la Famille. Faute de propositions de projets, seulement 766 places ont été créées avec ces fonds.

Ressources non utilisées pour les services de garde en milieu familial Région ou ville Pourcentage des ressources non utilisées Bais-Saint-Laurent 16,2 % Côte-Nord 44,7 % Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 28,3 % Ville de Québec 34,3 % Montréal 14,7 % Ces données ont été compilées par Radio-Canada. Source : Ministère de la Famille

Les subventions, qui sont attribuées au niveau des MRC , varient en fonction des besoins. À Sept-Îles, par exemple, les fonds sont disponibles pour que 500 enfants soient accueillis en milieu familial. Seulement 306 places ont été créées grâce à ces fonds, selon des données du ministère. Dans la ville, 400 enfants attendent une place en garderie, selon le directeur général du CPE Sous le bon toit, à Sept-Îles.

Ouvrir en mode plein écran Justice Haui, la copropriétaire de Monsieur Balayeuse et électroménagers à Sept-Îles, doit se débrouiller avec ses propres moyens pour garder ses filles occupées sur son milieu de travail. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Des défis pour les parents

Dans leur magasin d'électroménagers, le couple Haui a aménagé un parc de jeu intérieur pour les fillettes. Cette stratégie a fonctionné pendant un certain temps. Leurs clients leur ont même demandé s'ils voulaient offrir des services de garde.

Ça serait la mort assurée! Juste avec deux enfants, je n’arrive pas à travailler.

Mais maintenant, elles s’ennuient , avoue-t-elle. Je n’arrive pas à bien travailler. Je perds beaucoup d’argent et d’énergie. Je suis toujours épuisée. Elle aimerait voir le gouvernement en faire davantage, mais selon les intervenants du milieu, les ressources sont là; c’est la main-d'œuvre qui manque.

Publicité

Dans la ville minière de Fermont, où 70 enfants attendent sur une liste d’attente, il n'y a aucune garderie en milieu familial. Au manque de main-d’œuvre s'ajoute la pénurie de logements où ces services pourraient s’organiser, selon Carolanne Després-Dubé, directrice générale du CPE le Mur-mûr.

C’est très difficile pour quelqu’un d’avoir un accès à un logement, malgré la collaboration des propriétaires d’immeubles , déplore-t-elle. Résultat : aucun projet de garderie en milieu familial n’a été proposé dans sa MRC depuis octobre dernier. Les subventions sont pourtant là, prêtes pour créer 50 places.

Face à ces obstacles, de plus en plus d’intervenants du milieu fondent leurs espoirs sur un projet pilote : celui des services de garde en milieu communautaire. Odette Lavigne, la directrice du Regroupement des CPE de la Côte-Nord, espère que [les services de garde en milieu communautaire] ça va permettre aux éducateurs et aux éducatrices d’avoir des carrières à long terme .

Un seul projet de la sorte existe pour le moment sur la Côte-Nord, au Cégep de Baie-Comeau.

D’après les informations de Paul Fontaine et Charles-Étienne Drouin.