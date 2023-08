L’UPA sonne l’alarme pour une aide rapide aux producteurs frappés par la sécheresse

La Fédération régionale de l’UPA en Abitibi-Témiscamingue demande une intervention rapide de la Financière agricole pour mieux compenser les producteurs affectés par la sécheresse.

Selon le président Pascal Rheault, une centaine de producteurs sont sortis déçus d’une rencontre avec la direction territoriale de la Financière agricole, mardi soir.

Même si une prochaine avance pourrait leur être versée en octobre, dont l’ampleur demeure inconnue, les producteurs ont besoin d’argent tout de suite pour acheter du foin pour nourrir leurs bêtes.

Il faut que les choses avancent plus vite que ça, affirme le président. C’est une situation d’extrême urgence. Il doit y avoir un moyen de traiter le dossier plus rapidement pour leur permettre de signer des contrats. On voulait que la direction territoriale prenne conscience de l’ampleur de la problématique.

Ouvrir en mode plein écran La récolte de foin a été plus difficile en 2023 que l'année précédente. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les producteurs n’ont plus de liquidités. La première avance a couvert une infime partie des pertes. Ils font aujourd’hui face à la décision de vendre des bêtes ou d’acheter du foin.

La Financière agricole a versé un total de 3,7 M$ à la mi-août à 192 producteurs de la région. Mais la sécheresse pourrait avoir entraîné un manque à gagner de 40 000 balles de foin, qui devront être achetées à l’extérieur de la région.

Sécheresse dans les champs : « Il manquerait 40 000 balles de foin ».ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Des matins en or. Sécheresse dans les champs : « Il manquerait 40 000 balles de foin » ÉMISSION ICI PREMIÈRE Des matins en or Écouter l’audio (Sécheresse dans les champs : « Il manquerait 40 000 balles de foin ». 8 minutes 11 secondes) Durée de 8 minutes 11 secondes 8:11

Pour l’UPA, la Financière agricole doit poser des correctifs rapidement à ses méthodes de calcul pour s’adapter à une année aussi exceptionnelle. Par exemple, l’UPA demande d’exclure la pluie tombée le 1er mai des calculs de la Financière agricole, parce que le sol était encore gelé. Cette pluie fait en sorte que l’ampleur de la sécheresse serait sous-estimée.

On sait qu’ils sont de bonne foi et on veut travailler en étroite collaboration avec eux pour apporter des correctifs rapidement. S’il faut aller chercher de nouvelles données sur le terrain, on le fera. On n’est pas en opposition avec la Financière agricole, mais on espère qu’ils ont saisi la détresse des producteurs , ajoute Pascal Rheault.

L’UPA espère aussi que la Financière agricole adoptera une valeur de remplacement du foin qui reflète la réalité de la région

Les producteurs craignent une pénurie de transporteurs pour amener le foin dans la région, et une hausse des coûts, si tous les contrats devaient attendre la prochaine avance en octobre.