Les banques alimentaires de plus en plus populaires auprès des étudiants

Devant la hausse du coût de la vie, davantage d'étudiants se tournent vers les banques alimentaires pour suffire à leurs besoins en cette rentrée scolaire, notent des organismes bas-laurentiens. Mais que ce soit pour des étudiants ou la population en général, les organismes de dépannage enregistrent des demandes records.

Alors que l'organisme comptait 15 nouvelles inscriptions en août 2022, Moisson Rimouski-Neigette dénombre 63 ménages nouvellement inscrits pour le mois d'août 2023. Même si la clientèle demeure diversifiée, sa directrice générale note que davantage d'étudiants fréquentent les banques alimentaires.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Eve St-Pierre est directrice générale de Moisson Rimouski-Neigette. Photo : Radio-Canada / Émie Bélanger

On a vraiment vu un boom avec le début du cégep, le début de l'université, explique Marie-Ève St-Pierre. On voit qu'il y a une demande qui s'intensifie .

Même son de cloche chez Moisson Kamouraska. Sa coordonnatrice des services ajoute que les étudiants internationaux sont nombreux à les solliciter. On est proches de l' ITAQ , du Cégep [de La Pocatière], c'est sûr et certain qu'il y a une proximité , raconte Louise Chrétien, qui note pour sa part 55 nouvelles demandes pour le mois d'août.

Notre aide alimentaire est aux quatre semaines présentement, mais on a des gens qui auraient besoin aux deux semaines tellement qu'ils en arrachent , poursuit Mme Chrétien, qui affirme que 25 % de sa clientèle occupe un emploi.

Notre achalandage a presque doublé , évoque de son côté Marie Lefrançois-Huot, directrice générale de Croc-Ensemble des Basques, qui bénéficie de denrées provenant de Moisson Kamouraska.

Mais l'enjeu de l'approvisionnement en aliments ne vient pas seul en période d'inflation, soulignent les trois femmes. Par exemple, l'augmentation des loyers à travers le pays aggrave la situation précaire de bon nombre de ménages.

Nous avons malheureusement des clients qui n'ont même pas de loyer, [...] qui viennent au dépannage [alimentaire] et qui demandent : ''pouvez-vous nous faire un dépannage plus petit, parce que je n'ai pas de place pour entreposer ça''.

Ouvrir en mode plein écran Moisson Kamouraska distribue des denrées alimentaires aux gens dans le besoin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La rentrée scolaire, l'angle mort des banques alimentaires?

Traditionnellement plus fréquentés lors de la période des Fêtes, les organismes de dépannage alimentaire se retrouvent devant un achalandage parfois plus important lors du retour en classe. Ça s'en vient similaire , reconnaît Mme St-Pierre de Moisson Rimouski-Neigette.

Les gens sont sollicités de toutes parts, ils ont beaucoup de factures qui s'ajoutent avec la rentrée, que ce soit l'inscription ou le matériel scolaire.

La directrice remarque en parallèle une baisse des dons, ce qui force son organisme à acheter des denrées. On s'en sort pas , déplore-t-elle.

La coordonnatrice des services chez Moisson Kamouraska – qui s'appuie en partie sur des dons issus de récoltes jardinières – raconte que les pluies diluviennes et les périodes de chaleur de cet été ont gâché bien des champs, ce qui prive son organisme de denrées additionnelles.