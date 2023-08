Le Japon s’invite au Manitoba sous la plume de Bertrand Nayet

L'auteur manitobain Bertrand Nayet se passionne pour le haïku, un genre poétique japonais, depuis qu'il l'a découvert il y a plus de 20 ans. Depuis, il entretient cet art dans les Prairies et le partage partout au pays.

Le haïku a été popularisé au Canada par l’auteur québécois André Duhaime. En 1999, ce dernier lance un projet d'anthologie de haïkus et fait un appel de textes à l'ensemble des poètes du Canada et de la francophonie.

Bertrand Nayet, aujourd'hui président de l'Association des auteurs du Manitoba, entre en contact avec André Duhaime, qui l’initie à l’art du haïku.

Depuis, l’auteur franco-manitobain se plaît dans ce genre littéraire différent de la poésie occidentale. La rime et la figure de style sont à éviter au profit de la brièveté du mot. Le haïku, c’est un instant , précise Bertrand Nayet.

À partir de quelques mots, on arrive à percevoir tout un monde, à percevoir toute une saison, toute une activité ou toute une émotion. L'émotion est suggérée à travers ce qu'on observe, ce qui est vécu , explique le haïkiste.

Il compare cette pratique liée à la philosophie zen à celle de la pleine conscience.

Le haïku, c'est être pleinement conscient de ce qui se passe dans mon environnement au moment où je suis dans l'environnement. Ça nous met davantage en contact avec nos émotions, avec ce qu'on est en train de vivre , confie Bertrand Nayet.

Bertrand Nayet est le président de l'association des auteurs du Manitoba.

Bertrand Nayet voit dans les haïkus la juxtaposition de deux observations.

Les émotions sont là, mais essentiellement en fonction de ce que la matière nous révèle de nous-mêmes ou des autres, ou du monde. C’est cette juxtaposition qui révèle l'état d'esprit de la personne à ce moment-là.

L'objectif n'est pas nécessairement de faire beau, l'objectif, c'est de transmettre un moment, un instant, un vécu. C'est un peu comme une photographie , explique Bertrand Nayet.

Le haïku au Manitoba En 2016, Bertrand Nayet devient le directeur de la collection haïku des Éditions David.

Depuis 2017, il est l'animateur du Kukaï Rouge qui est un groupe d’une dizaine de haïkistes de Winnipeg qui se réunit généralement une fois par mois pour pratiquer le haïku, faire différents projets et s'améliorer dans ce genre poétique.

Un recueil collectif du Kukaï Rouge dirigé par Louise Dandeneau sera publié cet hiver. L’édition sera assurée par Bertrand Nayet.

Un échange poétique

En plus de répandre le haïku au Manitoba, Bertrand Nayet partage aussi cette poésie de l'instant avec l’auteur québécois Charles Sagalane, qu'il a rencontré au Salon du livre de Sudbury en 2016.

L'auteur québécois se rend au Manitoba en 2018 et est accueilli par Bertrand Nayet. Après ce séjour, ils décident ensemble de continuer à échanger des haïkus.

Le premier haïku envoyé a été initié par Bertrand Nayet.

Bertrand Nayet explique qu'à partir du 23 février 2021, ils ont décidé d’échanger un haïku toutes les deux semaines jusqu’à obtenir un renku, c’est-à-dire une suite de 36 haïkus.

Chaque court poème manuscrit est envoyé par voie postale. Il est accompagné d’une aquarelle pour Bertrand Nayet ou d’un collage pour Charles Sagalane.

C'était un petit Noël à chaque fois quand j’ouvrais ma boîte aux lettres. On voyait le la chose progresser tranquillement au fil des semaines et des mois. Et puis ça faisait un lien, ça faisait un contact , confie Bertrand Nayet.

Un des derniers haïkus envoyés par Bertrand Nayet.

On aurait très bien pu s'envoyer cela par courriel ou même par texto. Cela aurait été beaucoup plus rapide, mais c'était trop simple. Pour moi, il y avait quelque chose d'assez poétique dans le fait de le poster. Je retrouvais des gestes anciens , poursuit le haïkiste manitobain.

Il y avait comme une présence matérielle, l'autre se faisait présent à travers le papier.

Deux ans après avoir commencé leur échange, le 8 mai 2023, les deux auteurs achèvent le renku intitulé Sentier de neige.

L'hiver est très présent sur le territoire canadien, alors on ne peut pas en faire abstraction. C’est une saison du repli sur soi où l’on est moins dans l'action directe. C'est à la fois le retour sur soi et c'est une saison de réflexion , précise Bertrand Nayet.