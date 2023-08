Suppressions de lignes et réductions de passages, la STO adapte son service pour l’automne

Le service d’automne de la Société de transport de l'Outaouais (STO) est entré en vigueur cette semaine avec plusieurs suppressions de lignes, une baisse de la fréquence des autobus sur certains circuits et des ajouts de trajet par endroit.

Ces changements ont été effectués à la suite d’une révision du service en fonction des habitudes de déplacements des usagers et aussi en raison du prolongement du Rapibus.

Coïncidant avec la rentrée scolaire, ces ajustements poussent des utilisateurs du transport en commun à adapter leurs déplacements en fonction de l’offre.

J'ai décidé de venir à ce cégep vu que je prenais la ligne 68. Il n'y avait qu'un bus [à prendre] et c'était facile. Mais ils ont changé [...], donc là je suis obligé de prendre un deuxième bus pour venir à l'école. C'est déplorable, ça me prend maintenant une heure au lieu de 30 minutes pour arriver ici , confie Nicolas Rancourt, étudiant au Cégep de l’Outaouais.

Nicolas Rancourt, étudiant au Cégep de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Un remaniement nécessaire

Selon la STO , ce remaniement était nécessaire pour redistribuer les effectifs sur les parties du réseau où les besoins sont plus importants, histoire de prioriser les lignes achalandées pour pallier les surcharges.

On a regardé notre capacité opérationnelle et ce qu'on est allé faire, c'est regarder l'ensemble du réseau et voir là où on était capable d'aller récupérer des ressources, là où les besoins étaient moins criants pour pouvoir les injecter sur les grands axes , explique la responsable des affaires publiques de la STO , José Lafleur.

Cette dernière assure que les choix réalisés ont été faits après avoir analysé les habitudes des gens pendant six mois. Commentaires de la clientèle et de chauffeurs, les temps de parcours, les volumes de voiture dans les parc-o-bus, les générateurs de déplacement [...] toutes ces données font partie de l'analyse. Donc on regarde où sont les clients, où est-ce que le réseau est utilisé, quels voyages sont performants , souligne Mme Lafleur.

José Lafleur, responsable des affaires publiques de la STO. Photo : Radio-Canada

Enjeu de recrutement

Avec près de 500 chauffeurs en poste, il en manque toujours une trentaine pour assurer un transport régulier sur le territoire. Ce déficit de main-d'œuvre fait également partie des raisons qui ont mené à ce remaniement, fait savoir la STO . Si on avait plus de chauffeurs d'autobus, les remaniements qu'on a faits, les coupures, l'abolition des lignes, tout ça [ne serait pas nécessaire]... ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. On est obligé, on est à l'heure des choix , dit José Lafleur.

Malgré cette nouvelle organisation, des usagers se plaignent toujours des surcharges dans les autobus. Même s' il n'y a pas eu de changement de ligne [à Aylmer], on a au moins quatre bus à peu près qui passent en l'espace de 40 minutes, mais ça reste que tous les bus sont remplis les matins et ça devient un peu compliqué , regrette Ulysse Ika, étudiant au Cégep de l’Outaouais.

Ulysse Ika, étudiant au Cégep de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Reconnaissant que la situation n'est pas idéale, la STO demande aux usagers de bien s'informer et de se donner plus de temps pour s'ajuster à ces nouveaux trajets.

Avec les informations de Nelly Albérola