La ministre Guilbault s’excuse de ne pas avoir attaché sa ceinture

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, s’est excusée après s’être fait prendre en flagrant délit sans porter sa ceinture de sécurité en auto dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Elle pourrait même se voir remettre des constats d’infraction si un nombre suffisant d'éléments de preuves sont rassemblés.

Le Journal de Montréal a mis la main sur cinq photos sur lesquelles elle n'a pas sa ceinture de sécurité, en tant que passagère et conductrice. En mêlée de presse, Geneviève Guilbault a reconnu les faits, mais s’est défendue en alléguant qu'il s'agissait de situations exceptionnelles.

J'ai oublié à certaines occasions de porter ma ceinture de sécurité. C'est quelque chose d'inacceptable, ça va de soi. Ce sont des oublis , a-t-elle plaidé.

Peu importe, la fréquence, la ministre pourrait en vivre les conséquences. Quelqu’un pourrait porter plainte en vertu du code de la sécurité routière. Une forme d’enquête pourrait être amorcée pour savoir s’il s’agit bien d’elle et si l’infraction peut être prouvée hors de tout doute , a souligné Alain Gelly, professeur retraité de technique policière et policier retraité.

Selon lui, en tant que responsable du Code de la sécurité routière, la ministre devrait montrer l’exemple. Ce qui est dommageable dans tout ça, c’est qu’elle se doit d’être un modèle , a fait remarquer l’ancien policier.

La semaine passée, Geneviève Guilbault, a fait une annonce concernant des mesures en matière de sécurité routière avec le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le Directeur de la Fondation CAA-Québec de CAA-Québec, Marco Harrison, ajoute que ce genre de comportement est en dissonance avec les multiples campagnes de sensibilisation sur le port de la ceinture. Ce n’est pas le message qu’on voudrait passer , a-t-il martelé.

Je veux m'excuser pour ces oublis-là. Oui, j'ai un devoir d'exemplarité , a concédé Geneviève Guilbault.

Une habitude qui fait ses preuves

Depuis que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire, le nombre de morts dans les accidents de la route a chuté. Lorsqu’on a introduit le port de la ceinture obligatoire pour tous les occupants en 1990, on a eu en 1991 une année avec moins de 1000 décès sur nos routes , a relaté Marco Harrison.

Il compare cette donnée avec celle de 1973, où plus de 2000 personnes sont mortes sur les routes du Québec. En réaction, le gouvernement avait d’abord rendu le port obligatoire pour les occupants avant d’une automobile en 1976.

Le taux de port de la ceinture observé sur la route, de jour, parmi les conducteurs et les passagers est de 99 %, selon la SAAQ. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

La combinaison du port de la ceinture et du déploiement des coussins gonflables est tellement efficace qu'il réduit de 75 % les risques de blessures graves à la tête et ça réduit de 66 % les risques de blessures graves dans la région de la poitrine et du tronc , poursuit le Directeur de la Fondation CAA-Québec.

Le fait de ne pas porter sa ceinture est encore à ce jour associé à des risques de décès accrus. En moyenne, de 2018 à 2022, 28 % des morts sur la route ne portaient pas de ceinture, selon les bilans routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Le comportement est tout de même corrélé avec d’autres comportements dangereux, dont la conduite en état d’ébriété. Par exemple, chez les conducteurs décédés qui avaient une alcoolémie supérieure à 80 mg/100 ml, 56 % ne portaient pas leur ceinture , signale par écrit la SAAQ .

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc et de La Presse canadienne