Un tramway, oui. Mais à quel prix? La hausse des coûts qui se dessine pour le projet de tramway à Québec inquiète la mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui anticipe une situation similaire sur son territoire.

Mme Bélisle le souligne, elle ne remet pas en cause l’appui des gouvernements provincial et fédéral. Néanmoins, face à la hausse générale des prix en cette période inflationniste, la facture du tramway de Gatineau pourrait être plus élevée que prévu, craint-elle.

Au départ on parlait d’un projet d’à-peu-près 4 milliards de dollars. On voit que le projet de Québec a significativement augmenté. Puis, quand il sera porté à terme, ça va être encore plus cher. Alors c’est sûr qu’on a ça dans notre tête , a-t-elle mentionné en conférence de presse mercredi.

La mairesse de Gatineau espère que des études permettront d’avoir un portrait plus clair des coûts d’opération et d'infrastructures.

Une fois qu’on a le tramway, une fois qu’on a le matériel roulant d’acheter, ça coûte combien l’exploitation d’un tramway par année? Qui va payer ça? Ça aussi, ça fait partie des choses à considérer , a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, le député fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, avait affirmé qu’une annonce officielle pour le tramway qui doit relier l'ouest de Gatineau au centre-ville d'Ottawa devrait se faire en septembre, sans toutefois en préciser la date.

Le président du conseil d’administration de la Société de transport de l’Outaouais ( STO), Jocelyn Blondin, espère que l'annonce sera faite le plus tôt possible.

Car, dit-il, plus on attend, plus les coûts augmentent. Et ça ne finira pas, ça va continuer comme ça .

Vers une agence de transport au Québec?

En attendant, la mairesse de Gatineau pense qu’ il y a une réflexion à faire au Québec en matière de transport en commun et d'infrastructures, alors que le gouvernement Legault songe à mettre en place une nouvelle agence de transport.

C’est un peu le phénomène Costco. Est-ce qu’à un moment donné, au Québec, on va se mettre ensemble dans des projets de transport, pour être capable de faire des économies d’échelle ? [...] Si on est capable d’avoir une vision du transport au Québec, autant du transport dans son déploiement que dans l’achat de l’équipement, moi, je crois absolument que la réflexion doit se faire , a-t-elle plaidé.

Par ailleurs, après une vague de démission au bureau de projet du tramway, M. Blondin confirme qu’un directeur par intérim sera nommé jeudi.

On veut que le bureau de projet continue de fonctionner. Aussitôt qu'on va avoir l'argent, on va pouvoir continuer [avec] les prochaines études , a-t-il affirmé dans une entrevue à Radio-Canada.

