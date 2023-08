À l’approche de la Fête Arc-en-ciel de Québec, le Collectif Plurielles a bien l’intention de poursuivre sa mission pour redonner la juste place des femmes lesbiennes dans la communauté queer. Selon la fondatrice du collectif, Caroline Deschênes, cette réalité est bien plus présente qu’on pourrait le penser.

On entend souvent le mot homophobie, on entend rarement le mot lesbophobie. On essaie de prendre notre place en tant que femme mais aussi en tant que personne de la communauté LGBTQ+ , lance Caroline Deschênes.

Le Collectif Plurielles est né du besoin de proposer davantage d’activités pour les femmes dans la programmation de la Fête Arc-en-ciel. Approchée en 2017 par l’organisation, la cofondatrice du collectif a alors organisé une première soirée burlesque. Depuis, la Fête Arc-en-ciel et le collectif travaillent main dans la main pour mettre en scène plus de femmes dans la programmation.

À chaque édition, c’est salle comble , confie-t-elle.

Contrairement aux drag queens, les drag kings (Rock Bière et RV Métal sur la photo) personnalisent une identité masculine à son extrême. Photo : Crédit : Emilie B. Meunier

La réalité en 2023

Caroline voit les choses évoluer. Bien que la tendance sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels suive activement le mouvement 2SLGBTQ+, Caroline et son équipe ne lèvent pas les pieds des pédales. Elles travaillent encore de manière bénévole depuis 2017.

On aimerait avoir davantage de soutien financier pour organiser plus d’activités.

Les soirées attirent majoritairement des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, mais tous sont les bienvenus.

Le Collectif Plurielles organise environ cinq soirées par année dans la ville de Québec. Photo : Crédit : Emilie B. Meunier

Souvent, les personnes hétérosexuelles qui vont venir, ce sont des alliés comme on les appelle. C’est des personnes qui connaissent les réalités des personnes LGBTQ+.

L’avenir de la Fête Arc-en-ciel

Le Canada a récemment mis en garde les voyageurs LGBTQ+ qui voudraient se rendre aux États-Unis. Plusieurs lois dans certains pays ont été adoptées afin de restreindre les événements qui promeuvent la liberté sexuelle. Caroline Deschênes ressent une certaine crainte face à ce qui pourrait se passer dans le futur au Québec.

Ça peut être inquiétant pour nous de parler au public sans savoir qui est dans le public […] L’idée est de ne pas lâcher.

Elle croit qu’il est essentiel de continuer à s’afficher et célébrer la diversité sexuelle et de genre.

Il y a encore beaucoup de haine. Récemment, il y a une marche qui a été organisée, un rassemblement anti-trans.

Le Collectif Plurielles organise de nombreuses rencontres tout au long de l’année, comme des prestations artistiques, des spectacles d’humour, des 5 à 7 et autres rassemblements. 150 à 200 personnes participent généralement à ces soirées thématiques. Tout le monde y est le bienvenu.

À la Fête Arc-en-ciel, le collectif propose une soirée musicale avec l’artiste émergente de Québec LYD, le groupe montréalais Mayfly, suivi d’un set avec DJ Constance.

Beaucoup de monde s'est déplacé pour participer à la marche de solidarité organisée à l'occasion de la Fête Arc-en-ciel. Photo : Radio-Canada

La Fête Arc-en-ciel se déroulera du 31 août au 4 septembre dans plusieurs lieux et salles de la ville de Québec.