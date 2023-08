La rentrée scolaire à Joseph-Moreau sous le signe d’une interdiction de cellulaire

La rentrée scolaire à l’École Joseph-Moreau d'Edmonton est marquée par l’annonce d’un nouveau règlement intérieur qui interdit aux élèves d’utiliser leur téléphone cellulaire en classe, sauf sur autorisation du corps enseignant.

Le téléphone distrait et dérange du point de vue scolaire , fait valoir François Boucher, qui enseigne la science et la robotique aux classes de 7e et 8e années.

Il explique que des pochettes se trouvent à l’entrée des classes pour permettre aux élèves d’y laisser leur téléphone mobile. Les enseignants pourront autoriser leur utilisation à certains moments de la journée qu’ils jugeront adéquats.

Il s’agit d’un défi à relever, mais François Boucher pense que la routine finira par aider à ancrer pour de bon ce nouveau règlement dans les habitudes : Du moment que ça rentre dans une routine, ça devient incroyable.

François Boucher est enseignant de science et de robotique aux classes de 7e et 8e années à l'École Joseph-Moreau. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

Par ailleurs, comme dans les autres écoles francophones du Conseil scolaire Centre-Nord, on a assisté mercredi matin à un ballet des autobus scolaires devant l’établissement secondaire, pour y déposer des dizaines d’élèves contents de retrouver leurs camarades de classe.

Pendant ce temps, des parents prenaient quelques photos pour immortaliser le moment.

Cependant, pour d’autres élèves, qui faisaient leur première rentrée scolaire, c’était l’occasion de découvrir leur nouvel environnement et un nouveau bâtiment qui accueillait ainsi sa troisième rentrée scolaire.

La directrice Annie Dansereau accueille les élèves de l'École Joseph-Moreau à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

Aujourd'hui, c'est vraiment une journée d'accueil , explique Annie Dansereau, la nouvelle directrice de l’établissement. Au début, ils vont être perdus [...], mais le personnel est dans les classes et dans les corridors pour les aider.

Annie Dansereau est la nouvelle directrice de l'École Joseph-Moreau, où elle était auparavant enseignante de mathématiques. Photo : Radio-Canada / Emmanuel Prince-Thauvette

C’était également la première rentrée pour des enseignants nouvellement arrivés à l’École Joseph-Moreau, comme l’indique Annie Dansereau : Un de nos enseignants était aux Territoires du Nord-Ouest l'année dernière, [et] un autre était en Colombie-Britannique; donc on a des gens qui arrivent de l'extérieur.

Faire sa première rentrée... comme enseignant. ÉMISSION ICI PREMIÈRE. La croisée. Durée de 11 minutes 42 secondes

Avec les informations d’Emmanuel Prince-Thauvette