Utiliser l’IA, c’est tricher, d’après une majorité d’étudiants et d’étudiantes

La rentrée scolaire s’annonce bien différente cette année avec la montée en flèche des outils d’intelligence artificielle (IA) générative. Le cabinet KPMG a sondé plus de 5000 élèves de plus de 18 ans au Canada afin de connaître leur utilisation de cette technologie.

Selon KPMG, 52 % des étudiantes et étudiants majeurs au pays utilisent déjà l’ IA générative pour les aider dans leurs travaux scolaires. Le sondage note que 87 % de ces personnes estiment que leurs devoirs sont de meilleure qualité en utilisant l’ IA , ce qui s’est concrétisé dans 68 % des cas en de meilleures notes au bulletin.

Pourtant, 6 élèves sur 10 considèrent l’utilisation d’outils d’ IA générative comme de la tricherie, d’après le rapport.

Cela n’empêche en rien cette technologie d’avoir la cote auprès de cette clientèle, qui voit en elle une compétence essentielle pour l’avenir pour 81 % des personnes sondées.

Ce qui est certain, c’est qu’à l’heure actuelle, les gens cherchent surtout à trouver des ressources et des lignes directrices sur l’utilisation de ces outils, d’après le sondage, qui montre que 72 % veulent suivre des cours sur la façon de le faire plus efficacement.

D’autres chiffres clés du sondage 76 % des gens disent que plus ils utilisent l' IA générative, plus ils sont emballés par son potentiel.

65 % disent que plus ils utilisent l' IA générative, plus ils s'inquiètent de ce dont elle est capable.

37 % font toujours une vérification des faits avancés par l’ IA générative.

58 % vérifient parfois l'exactitude du contenu, et les 5 % restants n'en vérifient jamais l'exactitude.

33 % qui utilisent l' IA générative disent qu'elle leur fait économiser d'une à deux heures de travail scolaire par semaine; 28 % disent qu'elle leur fait économiser de trois à cinq heures de travail scolaire.

31 % n'ont jamais affirmé que le contenu généré par l' IA était leur propre contenu original.

57 % craignent être attrapés pour leur utilisation de l' IA générative.

63 % ne sont au courant d'aucun contrôle effectué par leur école sur leur utilisation de l' IA générative.

38 % disent que leur école a mis en œuvre ou prévoit mettre en œuvre des mesures disciplinaires (expulsion ou suspension) en cas d'utilisation de l'IA générative.

Comment l’IA est-elle utilisée à l’école?

Les utilités de l’ IA sont multiples, mais les étudiants et étudiantes y ont recours la plupart du temps pour produire des idées (70 %) et faire de la recherche (55 %), selon les données de KPMG.

Générer des dissertations ou des rapports avec l’ IA générative se fait par 39 % de ces personnes, et 70 % ont répondu qu'elles disaient toujours ou parfois que les contenus étaient d’elles, et non issus de la technologie générative.

L’une des hypothèses soulevées pour expliquer que ce fait n'est pas toujours précisé repose notamment sur le manque de politique claire de la part des écoles ou du corps professoral, à savoir s’il y a même des répercussions à les utiliser , note C. J. James, associée et leader nationale en Éducation, KPMG au Canada.

Élargir les programmes d’études

Selon C. J. James, la pression est forte pour que les établissements et le corps enseignant élaborent et communiquent rapidement des principes directeurs et des garde-corps sur la façon dont [ces outils] devraient être utilisés , ajoutant que la question est de savoir où tracer la ligne .

Avec tant d'étudiants qui ont l'impression de tricher quand ils prétendent que le contenu généré par l'IA est leur propre œuvre originale, c'est un gros problème. Les éducateurs devront apprendre à connaître l'IA et les étudiants doivent savoir ce qu'on attend d'eux.

D’après elle, les établissements d’enseignement ont tout intérêt à élargir leurs programmes d’études en offrant des cours sur l’éthique en matière d’ IA , par exemple.