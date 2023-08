Un nouveau programme dédié aux étudiants étrangers au Collège de l’Île

À l'Île-du-Prince-Édouard, le Collège de l’Île lance son nouveau programme Expérience canadienne dédiée aux étudiants étrangers en cette rentrée 2023.

L'initiative marque une nouvelle étape pour la seule institution postsecondaire francophone de la province, quelques mois après la suspension de deux programmes en santé à cause d’un manque de personnel enseignant.

Le nouveau président du Collège de l'Île, Sylvain Gagné, est entré en poste en juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Pour le nouveau président du Collège de l’Île, Sylvain Gagné, le programme Expérience Canadienne favorisera la rétention des étudiants étrangers dans la province.

Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent dans les collèges comme le nôtre et dans nos universités. Ils y restent pendant deux ou trois ans, mais ils n'y trouvent pas leur compte, donc ils déménagent parfois à Montréal ou à Toronto.

Une trentaine d’étudiants sont inscrits à ce nouveau programme d'une durée d'un an.

Le programme inclut une mise à niveau linguistique en français, une préparation au marché de l’emploi et une formation axée sur les particularités de la société canadienne, notamment le système politique, les paliers de gouvernement, les services publics ainsi que l'histoire et la culture canadienne et acadienne.

C'est vraiment un tremplin pour pouvoir justement s'inscrire ensuite à un programme académique qui permettra l'accès au marché du travail, ajoute Sylvain Gagné qui est entré en poste en juillet dernier.

Les étudiants du Collège de l'Île participent à une journée d'accueil à Charlottetown le 30 août 2023. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Niveau zéro en français

La responsable du programme Nathalie Carrier explique que la plupart des étudiants de ce programme proviennent des pays d’Amérique latine.

Plusieurs de nos apprenants ont un niveau zéro en français, donc dans la première partie du programme, de septembre à décembre, nous offrons surtout des activités, des ateliers et des visites à l’île , explique Nathalie Carrier, responsable du programme Expérience canadienne.

Les étudiants pourront aussi suivre des cours de mise à niveau en français.

Nathalie Carrier est coordonnatrice à la réussite étudiante et au programme Expérience canadienne au Collège de l'Île. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Pour Nathalie Carrier, ce programme servira à renforcer le sentiment d’appartenance des étudiants envers l’île.

Ceux qui sont inscrits au programme Expérience canadienne sont également inscrits dans un programme dit technique. Donc, c'est une main-d'œuvre qui parlera sans doute plusieurs langues , explique-t-il.

Les frais de scolarité du programme Expérience canadienne s'élèvent à 7575 $ par année.

Un complément

Pour Eugénie Parent, directrice par intérim à la Coopérative d’intégration francophone, le programme Expérience canadienne représente un complément à l’offre de services de son organisme.

La Coopérative d’intégration francophone peut aider à donner des services de base, des activités de connexion communautaire aux étudiants internationaux et des séances d'information, par exemple. Donc, c'est de travailler main dans la main avec le collège.

Eugénie Parent, directrice par intérim à la Coopérative d'intégration francophone, reconnait que le programme Expérience canadienne répond aux besoins de plusieurs de ses clients. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Selon elle, la Coopérative d'intégration francophone pourrait aider particulièrement les familles des étudiants du collège.

Pour ce qui est des couples, où l’une des personnes étudie et l’autre vient avec un permis de travail, on peut offrir aux conjoints de l’aide à l'emploi, les mettre en lien avec des organismes pour recevoir des services, tout comme les mettre en contact avec des employeurs , explique-t-elle.

Environ 91 étudiants sont inscrits au collège cette année, dont la majorité provient de l’extérieur du pays.

La rentrée académique au Collège de l’Île commence le 5 septembre pour la grande majorité des programmes. Le programme d’Expérience canadienne commencera le 8 septembre.