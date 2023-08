Combattant auxiliaire de la SOPFEU blessé : une décision mise en doute par la CNESST

Un rapport d’intervention de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) met en doute le bien-fondé d’un déplacement en convoi sur la route Transtaïga lors duquel un combattant auxiliaire de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a été blessé, le 10 juillet dernier.

Selon le rapport d’intervention d’abord obtenu par le quotidien La Presse grâce à une demande d’accès à l’information, trois équipes en hélicoptère de la SOPFEU ont atterri ce matin-là à la centrale La Grande-3 en raison de la mauvaise visibilité causée par la fumée des incendies forestiers.

Le responsable de poste aurait plus tard décidé de rallier Radisson par la route pour une raison inconnue autre que l’incommodassion [sic] par la fumée , précise le rapport. Trois véhicules de la SOPFEU et un d’Hydro-Québec transportent alors 11 personnes en direction de Radisson. On y retrouve des employés de la SOPFEU , d’Hydro-Québec et d’Horizon Nord, une entreprise qui fournit des combattants auxiliaires en soutien aux pompiers forestiers de la SOPFEU.

Ouvrir en mode plein écran Les feux de forêt ont entraîné des évacuations dans plusieurs communautés, notamment à Radisson, dans la région de la Baie-James. (Photo d'archives) Photo : Nathalie Labelle

La visibilité était réduite par la fumée et trois véhicules se sont enlisés tour à tour en bordure de route, à proximité des feux. En dépit de la directive d’attendre dans les véhicules, un combattant auxiliaire est sorti en panique. Il est revenu au véhicule peu après avec des brûlures au cou et au bras.

Les travailleurs ont été secourus par la suite et le combattant auxiliaire a été transporté jusqu'à Montréal par avion-ambulance pour soigner ses blessures. Il a obtenu son congé quelques jours plus tard. Les autres employés ont été rencontrés par un intervenant spécialisé dans les chocs post-traumatiques.

Les informations recueillies par l’inspecteur de la CNESST ne permettent pas de déterminer s’il y a eu négligence dans les protocoles de déplacement en situation d’incendie forestier. Tout le personnel était bien formé et accompagné de personnes d’expérience de la SOPFEU , précise-t-on dans le rapport d’intervention.