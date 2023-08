Après cinq ans de démarches, le projet de rues partagées dans le Vieux-Nord piétine

Rassemblés autour d’une table du parc de l’Ancienne-Caserne, couramment appelé le parc London, cinq Sherbrookois qui mènent à bout de bras le projet ne cachent pas leur déception. « C'est démoralisant. On a vécu énormément d'embûches depuis 2018. On s'est fait promettre et dire des choses. On s’est impliqué pour que ça avance. Puis, au gré des fonctionnaires, des élus ou des intentions, ça a changé », déplore l'un d'entre eux, Louis-Philippe Renaud.

Dans ce quartier, un esprit communautaire est bien présent. Fêtes, projets artistiques, activités familiales variées; les rassemblements spontanés ne manquent pas. Mais ces citoyens veulent plus encore.

En 2018, afin de rendre les rues du coin plus sécuritaires, conviviales et vertes, des résidents ont lancé l’idée d’aménager des rues partagées . La même année, ce concept est intégré au Code de la sécurité routière du Québec. Il se définit comme un chemin public sur lequel la circulation piétonne est priorisée .

Ouvrir en mode plein écran C'est la rue London que les citoyens souhaitent voir transformer en rue partagée. On abaisserait ainsi la vitesse à 20 km/h, entre autres. Photo : Radio-Canada

Pour y arriver, la limite de vitesse doit être abaissée à 20 km/h et l’espace carrossable ponctué d’aménagements incitant les automobilistes à changer de comportement et à ralentir. Il peut s’agir de bacs de jardinage, d’avancées de trottoir, de mobilier urbain, comme des chaises et des tables installées sur la chaussée.

Quand on a découvert le concept de rue partagée, ça répondait aux besoins de notre quartier qui est déjà très vivant , explique Stéphanie Leclerc.

Déjà, les enfants sont dans la rue et se promènent partout. Ce serait un quartier parfait pour un projet comme ça! -

Ouvrir en mode plein écran Partager la route permet aussi aux plus petits de créer des œuvres d'art sur un asphalte qui était, autrefois, uniquement réservé aux automobilistes. Photo : Radio-Canada

Depuis la naissance de leur projet, le groupe a rassemblé des idées, a fait du porte-à-porte pour sensibiliser le voisinage et a multiplié les assemblées citoyennes et les rencontres avec des élus et des fonctionnaires. Cette implication a nécessité des heures incalculables de bénévolat.

Une conférence sur les rues partagées offerte par le Centre d’écologie urbaine de Montréal ainsi qu'un événement de design collaboratif ont aussi été proposés aux résidents du coin. Une voisine architecte avait fait une photo 3D de la rue, puis on invitait les gens à proposer ce qu'ils voudraient comme aménagements , explique Stéphanie Leclerc. Chaque fois, les gens étaient vraiment emballés par l'idée.

Lors des séances de consultations, certains citoyens du quartier ont manifesté l’inquiétude de voir le trafic détourné vers leur secteur si une rue partagée était aménagée uniquement sur la rue London. Au fil des discussions, le groupe a constaté que l’idéal serait d'aménager plusieurs rues partagées, tout autour du parc.

Ouvrir en mode plein écran Un projet pilote de rue conviviale est en cours sur la rue London, entre le boulevard de Portland et la rue Stanley. Photo : Radio-Canada

Un projet pilote fait à la hâte

Trois ans après le début des premières démarches, un projet pilote de rue conviviale a été lancé sur la rue London, entre le boulevard de Portland et la rue Stanley. À l’été 2021, la Ville a installé des pancartes 20 km/h et mis quelques pots de fleurs sur la chaussée. Les citoyens étaient aussi autorisés à installer du mobilier qui se déplace rapidement sur la voie publique, comme des chaises et des jeux, à condition de les ranger pendant la nuit.

Cela était loin de répondre aux besoins soulevés, se souvient Maude Boisvert. C'était une caricature du projet. C’est dommage, on s'est encore retrouvés dans une position où on critiquait ce qui nous avait été donné , poursuit-elle.

Le projet pilote avait été fait en vitesse, il faut le dire, juste avant les élections.

Après l’espoir, la déception

L’élection d’un nouveau conseil municipal en novembre 2021 a donné espoir aux citoyens engagés, qui ont reçu l’appui du conseiller municipal Raïs Kibonge, notamment.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Rais Kibonge avait donné son appui au projet. Photo : Radio-Canada

Je suis convaincu que même si ça prend du temps, on va y arriver.

De plus, dans le programme politique du parti de la mairesse Évelyne Beaudin, on peut y lire que Sherbrooke Citoyen adoptera une Politique de sécurité routière qui inclura notamment des projets de rues partagées, l’abaissement de la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels et aux abords des parcs [...].

Publicité

Comme plusieurs directions sont impliquées à la Ville de Sherbrooke, le processus est complexe, selon Raïs Kibonge. On est sur la rue London, qui est une rue collectrice entre deux grandes artères de Sherbrooke. Ça fait en sorte qu’il y a des enjeux de sécurité et de bon voisinage qui doivent être pris en compte , soutient-il.

Besoin d’un organisme reconnu

Lors d’une rencontre avec Mme Beaudin, le groupe a été surpris d’apprendre qu'une nouvelle exigence leur serait imposée pour parvenir à la réalisation du projet: la création d’un organisme à but non lucratif (OBNL).

C'est un peu étonnant. Ça fait cinq ans qu'on milite pour faire avancer un projet et soudainement, on nous demande de créer un OBNL parce que ça pourrait faciliter les démarches et justifier le fait de donner certaines ressources financières ou ressources humaines à ce projet-là , déplore Stéphanie Leclerc, qui est loin d’être convaincue de cette nécessité.

Les citoyens se demandent à partir de quels critères un projet citoyen doit être développé dans une structure d’ OBNL . La mairesse, de son côté, soutient que c’est nécessaire pour s’assurer que le projet soit fait dans les règles de l’art. La prochaine étape, c'est vraiment qu’ils s'organisent officiellement. C’est une assurance qu'on est obligé d'avoir. Autrement, on peut se faire accuser de faire du favoritisme. Surtout que Sherbrooke n'est pas une si grosse ville que ça .

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, demande aux citoyens de créer un OBNL pour mener à bien leur projet. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Quand on transige avec eux, on veut être sûrs que les personnes parlent avec légitimité au nom de leur quartier. L'OBNL fait en sorte que tout le monde [dans le quartier] qui a envie de s'impliquer puisse se présenter lors de l'assemblée qui a lieu annuellement , poursuit-elle.

Pour des raisons que je m'explique mal, ils ne veulent absolument pas aller vers l’ OBNL , alors que c'est comme ça partout à Sherbrooke. On a 180 organismes admis à la ville de Sherbrooke. On a des obligations légales et morales. On est surveillé dans chacun de nos gestes.

S’ils ne le font pas, le projet des citoyens du quartier London risque de ne pas être priorisé. On veut faire des rues partagées à Sherbrooke, on a des gens intéressés dans d'autres secteurs qui nous ont contactés également. Si les gens de la rue London, qui me semblaient être les plus proches de l'atteinte d'une rue partagée, prennent encore beaucoup de temps de réflexion, on va se tourner vers d'autres groupes. Puis, on va se mettre au travail dès que possible , affirme Évelyne Beaudin.

Des projets de rues partagées partout dans la province

Le ministère des Transports a conçu un Guide d’application, destiné aux municipalités, qui détaille tous les critères à respecter et les étapes à franchir pour définir une rue partagée. Comme ce sont les villes qui ont le pouvoir d’adopter un règlement définissant une rue partagée, il n’existe pas de liste officielle les comptabilisant.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Trois-Rivières compte une dizaine de rues conviviales sur son territoire. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Toutefois, le nombre de rues aménagées pour prioriser le piéton est indéniablement en augmentation depuis la pandémie, constate l’organisme Vivre en ville, qui accompagne les municipalités dans leurs projets de mobilité durable. Certaines rues partagées sont aménagées de façon temporaire, pendant la saison estivale.

Publicité

On a un changement de vision de ce que sont nos rues, ces espaces publics. Je pense que la tendance à la réappropriation pour plus de place aux piétons, aux cyclistes, à l'interaction et à la socialisation est là pour rester , se réjouit le conseiller en aménagement et mobilité pour l'organisme, Pierre-Yves Chopin.

Sans se prononcer sur le cas précis du quartier London, ce dernier croit que les villes disposent de toutes sortes de moyens pour aller chercher l'appui et la et la participation des citoyens [sans passer par la création d’un OBNL ]

Après, c'est certain que quand il y a une mobilisation locale qui est structurée, ça peut faciliter les choses pour pour faire avancer certains dossiers , convient-il.

Pierre-Yves Chopin estime que la priorité pour une Ville est de bien comprendre son réseau routier pour déterminer à quel endroit installer les bons aménagements.

Cette réflexion-là est cruciale. Ce ne sont pas toutes les rues qui se prêtent à être des rues partagées.

Des experts, il y en a dans beaucoup de municipalités. Des municipalités comme Sherbrooke ont quand même des professionnels très compétents à l'interne , croit M. Chopin.

Découragés, mais déterminés à l'avoir!

Le groupe de citoyens a demandé à plusieurs reprises à la Ville de faire appel à un expert en urbanisme qui maîtrise le concept de rues partagées. Aujourd’hui, ils réitèrent leur souhait d’obtenir une réponse claire et sans ambiguïté sur la réalisation, ou non, de leur projet.

J'ai l'impression que notre projet, c'est la grosse patate chaude au sein de l'administration municipale ou des politiciens qui ont évolué au sein du projet parce que personne ne semblait vraiment savoir comment prendre ça en jeu.

Stéphanie Leclerc espère aussi qu’on revoit la manière dont une demande circule dans l’appareil municipal. Je trouve que la structure n’est vraiment pas conviviale pour un citoyen. C'est vraiment exigeant, difficile, ça demande énormément de patience de connaître un peu les rouages, d'aller poser les bonnes questions, d'accepter les refus .

Ouvrir en mode plein écran Malgré les embûches, es citoyens sont déterminés à faire de la rue London, une rue partagée. Photo : Radio-Canada

Malgré le découragement, ils refusent d'abandonner. On a tellement à cœur ce projet là qu'on n'est pas prêts à baisser les bras. Pour nous la vision, elle est tellement porteuse, que ça vaut la peine de continuer à travers ces embûches-là qui ralentissent la réalisation , lance Frédéric Gosselin, l’un des citoyens impliqués.

Le conseiller Raïs Kibonge dit comprendre la frustration vécue par les citoyens et leur demande de ne pas se décourager. L'année passée, on a fait 14 rencontres avec eux et l’administration. [Le projet] me tient à cœur. De l'extérieur, on croirait qu'il ne se passe rien, mais la réalité, c'est que de l'intérieur, ça a beaucoup cheminé , assure-t-il.

Quand on fait un premier projet, ça prend du temps. Je pense que la Ville de Sherbrooke devra une fière chandelle aux citoyens de la rue de London pour leur persévérance. Non seulement s'être battu pour ça, mais aussi avoir normalisé le concept de rue partagée.