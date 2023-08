Honoraires d’avocats de Julie Dufour payés par Saguenay : des conseillers surpris

Plusieurs conseillers de Saguenay se sont dits surpris mercredi d’avoir appris, à la suite d’un reportage de Radio-Canada, que Saguenay avait acquitté une facture de près de 25 000 $ pour des frais d’avocats encourus par la mairesse Julie Dufour, alors qu’elle était conseillère municipale.

Mardi, il a été révélé que le comité exécutif de la Ville a accepté de payer 24 567,92 $ à la firme Deveau Avocats en décembre 2017. Ces frais juridiques étaient en lien avec la croisade de celle qui est devenue mairesse en 2021 pour défendre l’indépendance des vérificateurs généraux.

Au cours de son premier mandat de conseillère, elle avait poursuivi la Ville et les ex-vérificatrices générales Rina Zampieri et Sylvie Jean dans une démarche visant à rendre le processus d’embauche du VG plus transparent.

Or, elle a laissé entendre à plusieurs reprises qu’elle avait utilisé son salaire annuel de conseillère pour payer son avocat.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saguenay, Julie Dufour Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Lors d’une séance du conseil municipal tenue le 6 juin, dans un discours à saveur éthique adressé aux conseillers, la mairesse a réitéré avoir mis [son] salaire annuel d’élue municipale de l’époque pour embaucher des avocats.

La position de la mairesse

Il avait été expliqué plus tôt par le cabinet de la mairesse, dans une déclaration écrite, que Julie Dufour avait agi par conviction à l’époque.

Elle ne mentionne pas avoir payé les frais d'avocat de sa propre poche, mais plutôt qu'elle s’est engagée à le faire sans savoir qu’une partie des frais serait couverte par la Ville presque quatre ans plus tard , avait-il été affirmé dans le reportage initial. Il a aussi été souligné qu’une partie des frais avait été payée par des activités de financement et par le soutien de la Ligue d’action civique.

Une demande d’entrevue avec Julie Dufour a de nouveau été refusée mercredi.

Jean-Marc Crevier outré

Le conseiller jonquiérois Jean-Marc Crevier a été outré de constater que la mairesse a pu induire les citoyens en erreur.

D’apprendre que la totalité de la facture a été payée par la Ville, je pense qu’elle aurait dû avoir au moins l’honnêteté de le dire. De mentionner que c’est elle qui l’a payée avec son salaire et qu’elle pleure quasiment, mais que la Ville l’a payée totalement, je trouve ça tout de même plate pour quelqu’un qui passe son temps à nous faire un petit peu la morale sur l’éthique […]. Contrairement à Marc Bouchard, qui a laissé sous-entendre qu’elle l’a peut-être oublié, je me demande qui va oublier une note de 25 000 $? Je mets au défi tout le monde dans la ville. Qui oublierait une note de 25 000 $ qui t’est donnée? Tu ne peux pas oublier ça. Ça ne s’oublie pas une affaire de même , a martelé le conseiller du district #6, dans le secteur Arvida.

Lorsque la première magistrate a affirmé, à la séance du conseil du 6 juin, avoir engagé son salaire pour la cause qu’elle défendait à l’époque, elle s’exprimait en réponse à des échanges entre conseillers. Certains d’entre eux dénonçaient l’éviction de l’élu Michel Tremblay du comité exécutif par la mairesse, à la suite d’éléments soulevés lors du procès de l’ex-directeur de la Société de transport du Saguenay (STS), Jean-Luc Roberge, pour congédiement illégal.

Elle invoquait alors les règles déontologiques inhérentes au rôle d’élu pour justifier sa décision de l’exclure.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal du district 7, Serge Gaudreault. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Serge Gaudreault, conseiller municipal à Chicoutimi-Nord, estime que la mairesse n’a pas de leçons à donner à personne.

On a été assermentés au mois de novembre 2021 pour avoir une éthique, de l’honnêteté et de l’intégrité et pour donner l’heure juste à nos citoyens. Si elle n’est pas capable de prouver qu’elle a pris son salaire, c’est un mensonge. Si elle a vraiment pris son salaire, c’est à elle d’en faire la preuve , pense Serge Gaudreault.

À la mairesse de s’expliquer

Jimmy Bouchard, conseiller du district #1 à Jonquière, avait compris que c'est Julie Dufour elle-même qui avait payé les avocats dans le dossier concerné. Il croit que c’est à la mairesse de s’expliquer. Il a été étonné de voir que les frais avaient été payés en grande partie par Saguenay ultimement.

Oui, c’est quand même surprenant parce que ce n’est pas exactement ce que j’avais compris non plus lors de la séance du conseil municipal lorsque Mme Dufour a parlé de ce dossier-là. Je l’ai dit tantôt et je le répète, Mme Dufour aura à clarifier sa position à ce sujet-là.

Malgré trois tentatives, la mairesse, qui a d’abord affirmé par la voix de son cabinet avoir payé une partie des honoraires d’avocat, n’a pu fournir le montant déboursé de sa poche ni produire de factures.

Ouvrir en mode plein écran Jimmy Bouchard avait cru comprendre que Julie Dufour avait payé elle-même les avocats. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Michel Tremblay, qui a également été forcé de démissionner de la vice-présidence de la STS au début de procès de Jean-Luc Roberge, n’a pas voulu accorder d’entrevue. Il s’est toutefois dit extrêmement surpris d’apprendre que les honoraires ont en fait été payés par Saguenay.

À la population de décider

Pour ce qui est du président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary, il croit qu’il en revient à la population de tirer ses propres conclusions.

Maintenant, ce sera à la population de juger des paroles de Mme Dufour. Je ne peux pas en dire plus pour l’instant. Je vais laisser Mme Dufour s’expliquer avec les factures à l’appui et les paiements et de quelle manière ça a procédé , a insisté le conseiller, qui a également fait connaître son étonnement.

Alors que le climat autour de la table du conseil demeure extrêmement tendu, plusieurs autres élus interpellés par Radio-Canada ont refusé de commenter le dossier.