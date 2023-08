Décès d’un résident au Manoir Liverpool : une infirmière auxiliaire plaide coupable

L’infirmière auxiliaire qui a assisté, sans intervenir, à la mort de Jacques Levesque au Manoir Liverpool de Lévis au printemps 2020 est radiée pour six mois après avoir plaidé coupable d’avoir enfreint le code de déontologie de sa profession. Pour la famille, cette sanction est un baume, mais elle ne rend pas complètement justice.

Le conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) blâme sévèrement l’ex-employée du Manoir Liverpool. Dans un jugement daté du 13 décembre 2022, le conseil conclut que l’intimée a manqué à ses devoirs fondamentaux en ne prodiguant pas les premiers soins à Jacques Levesque, un résident qui s’étouffait sous ses yeux.

Les gestes pour lesquels l’intimée a été reconnue coupable entachent la réputation de l’ensemble des membres de l’Ordre , déplore le conseil, qui a imposé une radiation de six mois.

Cette infirmière auxiliaire est la première personne à être officiellement sanctionnée dans la foulée de la mort de Jacques Levesque. La sœur du défunt, Julie Levesque, a été soulagée en entendant le verdict, mais elle aurait souhaité une sanction plus sévère.

C'est un baume. Mais mon frère est quand même décédé.

Ouvrir en mode plein écran Le départ de Jacques Levesque a laissé un grand vide dans la vie de sa sœur, Julie Levesque. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La mort de Jacques Levesque avait fait l’objet d’une enquête publique de la coroner Géhane Kamel, qui s’était penchée sur les nombreux décès survenus dans des milieux d’hébergement au printemps 2020. Elle avait conclu que la mort du résident aurait facilement pu être évitée.

Paralysée par la peur

Le 26 avril 2020, l’infirmière auxiliaire, dont le nom est frappé d’une ordonnance de non-publication par le bureau du coroner, remarque que le taux de glycémie de Jacques Levesque est préoccupant. Elle lui apporte une tranche de pain recouverte de beurre d’arachide et un verre de jus d’orange pour tenter de ramener le taux de glycémie à la normale. Quelques instants plus tard, le résident commence à s’étouffer.

Il s’agite. Il bouge les bras et les jambes. Il ne fait aucun son. Il vacille sur son lit , est-il relaté dans la décision du conseil de discipline.

Pendant ce temps, l’employée se tient à distance. Elle craint le résident, puisqu’il aurait la réputation d’être très agité, voire agressif, lors de ses épisodes d'hypoglycémie. Or, la réputation du patient ne justifie aucunement l’absence d’intervention , selon la procureure du syndic de l’ OIIAQ , Anne-Marie Jutras.

Elle ne s’approche pas, ne le réconforte pas, elle laisse la peur la dominer , a affirmé la procureure lors de l’audience du conseil de discipline qui s’est tenue le 18 novembre.

C’est la panique, la peur, le stress, qui ont paralysé les réflexes essentiels et surtout attendus d'une professionnelle dans de pareilles circonstances.

L’infirmière auxiliaire intimée était absente lors de cette audience. Radio-Canada a tenté de la contacter, mais n’a pas obtenu de réponse.

Lors de l’audience virtuelle du 18 novembre 2022, une ordonnance de non-publication du nom de Jacques Levesque a été émise. Radio-Canada a dû entreprendre des démarches juridiques pour faire lever cet interdit de publication.

Ouvrir en mode plein écran Le Manoir Liverpool au printemps 2020. Aujourd'hui, l'établissement porte le nom de Résidence Saint-Antoine. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Il ne doit plus être violent s’il ne respire plus

En voyant Jacques Levesque s’étouffer, l’infirmière auxiliaire compose le 911. L’enregistrement de cet appel a été déposé en preuve lors des audiences du conseil de discipline de l’ OIIAQ . Radio-Canada a pu l’obtenir grâce à une demande d’accès à l’information.

Au début de l’appel d’une dizaine de minutes, l’infirmière auxiliaire dit à la répartitrice que le patient est en hypoglycémie, qu’il a de la nourriture dans la bouche et qu’il est agressif.

On ne peut pas l’approcher. Je ne sais pas s’il est en train de s’étouffer , dit l’employée à la répartitrice. Quelques secondes plus tard, elle confirme pourtant qu’il a de la misère à respirer.

Vers la deuxième minute de l’appel, l’infirmière auxiliaire affirme que le résident a la face bleue .

À la troisième minute, elle remarque qu’il a été longtemps sans respirer.

Il ne doit plus être violent s’il ne respire plus , fait remarquer la répartitrice.

Il respire encore. Il est couché sur le dos et lève les jambes de temps en temps , répond l’infirmière auxiliaire, ajoutant qu’elle n’ose pas l’approcher.

À la quatrième minute, la répartitrice demande si le patient est toujours conscient. L’employée répond que non.

S’il n’est plus conscient, madame, on va se rendre auprès de lui et on va l’aider , ordonne la téléphoniste.

L’employée et sa collègue entreprennent alors des manœuvres de réanimation, mais il est trop tard pour sauver Jacques Levesque.

Julie Levesque a écouté cette conversation téléphonique déchirante à plusieurs reprises. Il résonne encore dans sa tête.

Elle n'a rien fait. Il a fallu que la répartitrice lui dise [quoi faire]. C'est quelqu'un qui est diplômé, qui est qualifié pour faire ce job là! , s’insurge-t-elle.

Lors de l’audience du conseil de discipline, la procureure a fait référence à cet appel à plusieurs reprises. L’inaction de l’infirmière auxiliaire entre la troisième et la quatrième minute de l’appel est inacceptable à ses yeux.

C’est très long, 60 secondes, quand on est en détresse , a souligné Me Jutras.

Selon Me Jutras, l’infirmière auxiliaire a fait preuve d’un double manque de diligence , puisqu’en plus de ne pas intervenir, elle n’a jamais consulté le dossier médical de Jacques Levesque et n’a donc jamais su quel médicament lui était prescrit pour ses épisodes d'hypoglycémie.

Ouvrir en mode plein écran Jacques Levesque, qui souffrait de diabète, résidait au Manoir Liverpool depuis quelques années avant d'y décéder le 26 avril 2020. Photo : Julie Levesque

Infraction grave

L’employée a plaidé coupable d’avoir enfreint l’article 13 du code de déontologie de l’Ordre qui prévoit que les membres doivent prodiguer les soins et traitements à un patient avec diligence en intervenant promptement auprès d’un patient dont l’état de santé l’exige.

Le conseil de discipline a retenu que les gestes de l’intimée constituent une infraction d’une gravité élevée qui porte atteinte à la protection du public , en plus d’entacher la réputation de l’ensemble des membres de l’Ordre .

Une infirmière auxiliaire ne peut se contenter, comme en l’espèce, d’observer un patient sans lui apporter les soins requis par son état de santé.

Le fait que l’intimée avait plus de 10 ans d’expérience comme infirmière auxiliaire en avril 2020 a d’ailleurs été considéré comme un facteur aggravant par le conseil. Le fait qu’elle ait démissionné volontairement de son poste et qu’elle n’ait aucun antécédent disciplinaire a aussi été retenu comme des facteurs atténuants.

Lors des audiences publiques de la coroner visant à faire la lumière sur la mort de Jacques Levesque au Manoir Liverpool, l’infirmière auxiliaire avait affirmé qu’elle n’était pas intervenue en raison du comportement agressif du résident. Elle a aussi admis que Jacques Levesque lui avait lancé un simple mouchoir, un geste qu’elle avait perçu comme une agression.

En juin 2020, l’infirmière auxiliaire a démissionné du Manoir Liverpool. Depuis, l’établissement a été vendu et porte aujourd’hui le nom de Résidence Saint-Antoine.

L’intimée s’est aussi désinscrite du tableau de l’ OIIAQ . Si elle devait se réinscrire, une période de radiation de six mois lui sera imposée. Elle devra également suivre, à ses frais, des formations portant sur la gestion des personnalités difficiles et les techniques de premiers soins.

Plus d’imputabilité

Julie Levesque et sa sœur Isabelle ont presque tout tenté pour obtenir justice pour leur frère. Elles ont entamé des procédures civiles contre le Manoir Liverpool. Les partis ont conclu une entente à l’amiable. Elles ont aussi porté plainte auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), mais elles affirment qu’il ne l’a pas retenue. Radio-Canada a tenté de confirmer cette information auprès du DPCP , mais n’a obtenu aucune réponse.

Pour Julie Levesque, il est impensable que l’infirmière auxiliaire soit la seule à être tenue responsable de la mort de son frère. Elle n’a pas terminé son combat pour obtenir justice et pour faire en sorte que son frère ne soit pas mort en vain. Elle interpelle son député, le ministre Bernard Drainville, pour que les choses changent dans les milieux de vie pour aînés.

[Il faut] plus d'encadrement envers les personnes âgées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'encadrement, martèle-t-elle. Pas nécessairement avec le patient : d'encadrement avec le personnel, d'encadrement de vérification, d'enquête, auprès des propriétaires de toutes les résidences.

Une sanction rare

Le président du conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, salue cette sanction disciplinaire. À son avis, les employés du réseau de la santé sont rarement sanctionnés.

C'est très rare, dit-il. Alors, pour moi c'est déjà un pas, une certaine victoire. C'est sûr que ça ne ramène pas notre proche. Il n'y a pas de sanction assez importante qui puisse nous confirmer ou nous réconforter suite au décès de quelqu'un.

Même si le conseil de discipline de l’ OIIAQ a le pouvoir de révoquer un permis de pratique, Paul Brunet estime que cette option n’est pas nécessairement celle à privilégier.