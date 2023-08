Le Parti libéral promet des investissements de 15 M$ dans l’éducation à la petite enfance

Le Parti libéral du Manitoba s’engage à investir 15 millions de dollars dans l’éducation et les soins à la petite enfance s’il forme le prochain gouvernement provincial, à l’issue des élections prévues en octobre.

L’éducation à la petite enfance est un problème de longue date , affirme Dougald Lamont, le chef du Parti libéral du Manitoba, lors d’un point de presse devant le YMCA du quartier Elm Park de Winnipeg, mercredi.

Ce dernier a présenté le plan de son parti pour mettre fin aux listes d’attentes pour les places en garderie à 10 $, rendre ces places admissibles à tous les enfants d’âge scolaire et créer 23 000 places supplémentaires d’ici l’année 2025-2026.

La feuille de route libérale prévoit de miser sur la formation et la rétention des travailleurs du secteur et investir dans les infrastructures, explique-t-il.

Dougald Lamont promet notamment une augmentation des salaires des travailleurs, un facteur de rétention trop longtemps négligé par les autres partis, selon lui.

L’une des conséquences de ce désastre dans les services à la petite enfance sous le Parti progressiste-conservateur est qu’il y a aujourd’hui environ 1000 éducateurs de moins qu’il y a cinq ans , soutient-il.

Jointe par téléphone, l’Association des services de garde du Manitoba a confirmé ces chiffres. Dougald Lamont s’est aussi engagé à adopter les recommandations de l'association qui dénonce notamment la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et la longueur des listes d’attentes pour les places en garderies.

Les listes d'attente sont encore longues, il n'y a pas assez de places et il n'y a pas assez de travailleurs.

Afin de créer plus de places, M. Lamont promet de financer à 100 % l’achat et le réaménagement des bâtiments existants par les organisations caritatives à but non lucratif, comme le YMCA . De surcroît, des places en garderies seront créées près ou à l’intérieur d’hôpitaux, de cliniques et d’écoles.

Miser sur la formation en français

Il y a un manque, on le sait déjà, de garderies en anglais, mais le manque de garderies en français c’est encore pire , déclare Dougald Lamont.

Avec une hausse du financement pour les infrastructures, son parti estime pouvoir doubler le nombre de places à Saint-Boniface .

La Fédération des parents de la francophonie manitobaine a indiqué qu'il existe des difficultés à former du personnel qualifié pour pourvoir à des postes de direction et Dougald Lamont croit qu'une collaboration entre l’Université de Saint-Boniface et du Collège Red River pourrait être la solution à ce problème.

Un service en français, au Manitoba, c’est un droit , exprime-t-il, sans toutefois préciser quelle proportion des 23 000 places supplémentaires sera réservée à l’éducation francophone.

M. Lamont est sûr qu'il pourra mettre en œuvre son plan immédiatement s’il est choisi comme premier ministre.

De son côté, le Nouveau Parti démocratique du Manitoba s’est engagé, la semaine dernière, à étendre le programme des garderies à 10 $ par jour à la période des vacances d'été, aux jours fériés, à la fin de semaine et aux journées pédagogiques.