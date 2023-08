Deux ans après la confirmation du projet, la première pelletée de terre a été lancée le 24 août pour la construction du nouveau Pavillon Eshikatiut Tshukuminu Innu-Natukuna à Ekuanitshit.

Il servira d'espace de production, d'éducation et de transmission des savoirs ances­traux innus. [...] Il invitera à un moment de pause, permettant de pratiquer la médecine et l'ar­tisanat , explique le chef du conseil de bande Jean-Charles Piétacho dans un communiqué.

Le nouveau Pavillon Eshikatiut Tshukuminu Innu-Natukuna été conçu dans l’objectif de loger de façon permanente deux organismes communautaires offrant des programmes dédiés aux femmes d'Ekuanitshit.

D'abord, le programme Eshikatiut Tshukuminu, qui signifie le savoir de nos grands-mères , permet de transmettre des savoirs artisanaux, plus particulièrement reliés au tannage des peaux de caribou.

Avec Eshikatiut Tshukuminu, les femmes apprennent le tannage de peaux, le perlage, le tressage de raquettes, la confection de vêtements, la fabrication de mocassins, de jouets et de bijoux traditionnels. Photo : Photo tirée de la page facebook Maison de la culture innue - Ekuanitshit

Le second programme, Innu-Natukuna ou médecine innue , permet la transmission des connaissances sur la cueillette, le séchage et la transformation de plantes du territoire pour la fabrication de remèdes et de savon.

Les deux coordonnatrices, Noëlla et Georgette Mestokosho, siégeaient sur le comité de construction du pavillon. On a travaillé avec les architectes et les concepteurs pour mettre le pavillon à notre image, fait savoir Georgette Mestokosho.

Les besoins des deux coordonnatrices sont grands. Jusqu’à ce jour, elles tiennent leurs activités dans le sous-sol du presbytère, dans un local partagé trop petit pour accueillir toutes les participantes.

Chaque année, c’est dur de trouver un local disponible à l’année. [Dans le presbytère], on ne se rencontre jamais en même temps. J’attends qu’elle finisse son projet, elle commence l’hiver, elle finit au début de l’été, moi je commence au printemps , décrit Georgette Mestokosho.

Georgette Mestokosho, coordonnatrice de la pharmacie innue Natukuna. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Avec leur nouvel espace, elles pourront enfin se voir, et travailler toute l'année. Tout l’espace et l’équipement nécessaire à leurs activités seront ainsi rassemblés en un seul site.

Il y aura une salle de traitement, comme au dispensaire, pour pouvoir faire des traitements si quelqu'un se blesse , énumère Georgette Mestokosho. Si je dois soigner quelqu'un, je parle avec la patiente, donc j’ai un bureau, une petite salle fermée pour l'examiner, une grosse salle pour faire les remèdes, un séchoir pour les plantes, ça va être adapté à mes besoins.

Le lieu choisi pour ériger le bâtiment a également été choisi avec soin, à proximité de l'école du village, pour favoriser le contact avec les jeunes générations. De fait, toute la communauté est invitée à participer aux activités culturelles.

C'est à côté de l’école Teueikan, du shaputuan et de la garderie. On a choisi ce terrain-là, parce qu’on veut faire la transmission avec les jeunes. Ils pourront venir nous voir, on va faire des ateliers avec l’école ou la garderie, ça va nous faire plaisir.

Les plans préliminaires réalisés par la firme d'architectes EVOQ ont été présentés à la communauté en juillet 2022. Photo : Courtoisie du conseil des innus de kuanitshit

Rien n'a été laissé au hasard dans l’élaboration des plans du pavillon, incluant la décoration du lieu. Des œuvres de quatre artistes de la communauté seront intégrées à l'architecture et au vitrail, de même que les dessins du jeune gagnant d'un concours organisé à l'école.

On a choisi de prendre des artistes du village. Il va y avoir un vitrail, dans le plancher aussi, il va avoir des dessins qui représentent la pharmacie et l'organisme de Noëlla, dit Georgette Mestokosho.

D'abord prévue pour l'automne 2022, l’inauguration du pavillon de transmission de la culture innue est prévue à l’automne 2024.