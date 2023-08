L’Université de Regina rapporte un nombre record d’inscriptions pour la session d’automne

Pour sa rentrée d'automne 2023 mercredi, l’Université de Regina compte 16 860 étudiants inscrits, soit un record pour l’établissement postsecondaire de la capitale de la Saskatchewan.

Selon un communiqué publié mercredi par l'établissement, les inscriptions ont connu une augmentation de près de 7 %, soit une augmentation de 893 étudiants, par rapport à la rentrée d'automne 2022.

Les programmes des sciences de la santé et d'étude de kinésiologie connaissent la plus forte hausse d'inscription, puisqu'il y a 15 % de plus d’étudiants dans ces facultés par rapport à l'année dernière. Le président et vice-chancelier de l'Université de Regina, Jeff Keshen, se réjouit de cette situation.

Nous sommes très heureux de constater cette augmentation importante des inscriptions et nous sommes reconnaissants pour chaque étudiant qui a choisi l'Université de Regina pour son parcours postsecondaire , déclare-t-il dans le communiqué.

Jeff Keshen indique également que c’est la diversité au sein de la communauté étudiante qui caractérise la force de l’Université .

Selon l'Université de Regina, 2337 étudiants qui s'identifient comme des membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits et 4148 étudiants étrangers se sont inscrits pour la session d'automne. De ce nombre, 3564 sont de nouveaux étudiants de l’établissement.

Ce record du nombre d’inscriptions survient au même moment que les résidences du campus universitaire retrouvent leur taux d’occupation d'avant la pandémie. Selon l'Université, plus de 1100 étudiants vivront sur le campus cet automne, c'est-à-dire une augmentation de 30 % par rapport à 2022.

Je voulais vivre cette expérience. J'ai pensé que ce serait cool , indique Lauren Swan, de Moose Jaw, étudiante en travail social.

Jeff Keshen estime que les étudiants de deuxième et troisième année étaient plus nombreux que d'habitude à s'installer en résidence.