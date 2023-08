Grand nettoyage à l’école La Ruche à Tracadie après la découverte de moisissures

Des travaux de nettoyage et de réparations sont en cours à l'école primaire La Ruche, à Tracadie au Nouveau-Brunswick, en raison de la présence de moisissures. Les autorités scolaires se font toutefois rassurantes et espèrent que tout sera en ordre pour la rentrée des classes, mardi prochain.

Vers la mi-juillet, les autorités scolaires se sont rendu compte de la présence de moisissures dans cette école primaire.

Depuis, des travaux sont en cours.

Le directeur des services administratifs et financiers du District scolaire francophone Nord-Est, Marc Thériault, estime qu'un été particulièrement humide n'est pas étranger au phénomène.

Publicité

Cet été, avec les conditions climatiques qu'on a eues avec l'humidité, la chaleur extrême et des précipitations extrêmes, on a découvert des traces de moisissures , explique-t-il. On a dû se départir de plusieurs pièces d'équipement, de meubles qui ont été touchés.

Le grand nettoyage

Le directeur des services administratifs et financiers assure que l'école a été nettoyée de fond en comble. Selon les comptes-rendus qu'il a obtenus, le système de ventilation est en bon état.

Aucun cas de moisissures de cette ampleur n'a été décelé dans d'autres écoles.

Je ne peux pas comparer , dit-il. C'était quand même assez majeur à La Ruche et c'est notre seule école qui a été affectée de cette façon-là.

L'école La Ruche accueille près de 300 élèves de la maternelle à la cinquième année.

Les autorités scolaires sont confiantes que tout sera en ordre pour la rentrée scolaire, mardi prochain.