La Ville de Saskatoon se penche sur la proposition de renommer la rue John A. Macdonald

Une décision de la part du conseil municipal de Saskatoon est attendue mercredi concernant le changement de nom de la rue John A. Macdonald. Si la majorité des conseillers municipaux votent en faveur de ce changement, le nom de la rue deviendra « rue miyo-wâhkôhtowin » qui veut dire « bonnes relations » en cri.

Le maire de la Ville de Saskatoon, Charlie Clark, indique que des centaines de lettres ont été envoyées au conseil municipal avant la réunion de mercredi.

Si pour certains, la Ville doit conserver le nom de la rue à cause du rôle clé de John A. Macdonald dans l'histoire du Canada, d’autres pensent qu’il faut le retirer pour le rôle qu'il a joué dans la conception du système des pensionnats pour Autochtones.

Ces institutions avaient pris en charge des enfants autochtones arrachés à leur famille entre les années 1870 et 1990.

Nous prenons cela très au sérieux pour trouver la meilleure façon de travailler avec les résidents et les survivants et d'apporter certains de ces changements , affirme Charlie Clark. Il est important pour nous de reconnaître et de comprendre l'impact du système des pensionnats sur les personnes qui vivent aujourd'hui dans notre communauté.

Le processus visant à renommer la rue a commencé en juin 2021.

En avril 2021, le conseil municipal de Regina avait voté en faveur du déplacement d'une statue de Sir John A. Macdonald hors du parc Victoria.

D'autres villes ont pris des mesures similaires. Par exemple, la Ville de Montréal a récemment choisi de ne pas remettre sur son piédestal au centre-ville une statue renversée de l'ancien premier ministre. Aussi, la promenade Sir John A. Macdonald à Ottawa a été rebaptisée plus tôt cette année.

Avec les informations de Dayne Patterson