La rentrée scolaire est déjà commencée pour les élèves du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR) et une partie des élèves du Conseil scolaire publique du Nord-Est de l'Ontario. Les élèves du corridor de la route 11 et du Témiscamingue ontarien ont pu retrouver mercredi matin leurs professeurs et leurs camarades.

Les jeunes sont arrivés ce matin à l’école, certains pour la première fois, dans la région qui englobe notamment les villes de Hearst, Kapuskasing, Iroquois Falls et Temiskaming Shores.

La rentrée dans les autres écoles du Nord de l'Ontario se fait la semaine prochaine.

René Gaudreault, responsable des communications et de la construction identitaire pour le CSCDGR , affirme que c’est important de bien accueillir les élèves.

Publicité

Ça fait 2 jours que les enseignants et les enseignantes, le personnel scolaire et dans les écoles sont en train de se préparer, on ne compte pas les nombreuses heures qu'ils ont mises la semaine dernière , indique-t-il.

Je pense que ce qui est important, c'est de bien accueillir ces élèves-là qui mettent le pied dans l'école pour la première fois , ajoute M. Gaudreault.

En ce qui concerne les défis de cette rentrée scolaire, il y a la pénurie de personnel qui reste un enjeu dans le conseil scolaire, mais M. Gaudreault affirme que son équipe tente de régler ce problème.

Notre secteur des ressources humaines travaille très fort pour combler cette pénurie. Puis on est toujours à la recherche de gens sur notre site de carrière , dit-il.

Il ajoute que le conseil est notamment à la recherche d'enseignants suppléants.

Publicité

Comment gérer l’anxiété des jeunes à l’approche de la rentrée?

Pour certains élèves, la rentrée peut être synonyme de changements, qui peuvent ensuite mener à de l’anxiété.

La travailleuse sociale Nathalie Perrot, qui est employée au Conseil scolaire catholique Nouvelon, affirme que l’anxiété causée par la rentrée scolaire peut être réduite à l’aide de stratégies entourant le retour à l’école.

Elle dit que la première stratégie, la plus importante, consiste à revenir à une routine scolaire, et ce plusieurs jours avant le début de la rentrée scolaire.

Ça serait important de retourner à une routine de sommeil, établir une routine le soir avant d'aller se coucher. Puis on commence à se coucher un petit peu plus tôt pour nous aider à nous lever un petit peu plus tôt le matin , conseille-t-elle.

Elle vante aussi les mérites d’organiser le plus de choses possible à l'avance avec l’enfant, comme les vêtements, la coiffure des cheveux ou encore les boîtes à lunch.

Mme Perrot affirme que c’est aussi important en tant que parent d’aborder la rentrée scolaire en parlant à ses enfants.

Il faut avoir des discussions ouvertes avec les enfants, pour discuter de ce à quoi ils ont hâte, de leurs craintes, de leurs amis ou encore de choses qu’ils ont l’impression d’avoir manqués qui pourrait faire l'objet d'une discussion avec leur professeur , dit-elle.

Elle rappelle que les employés des écoles sont disponibles pour mettre en place des plans d’intervention en cas de besoin.

Avec les informations d'Elsie Miclisse