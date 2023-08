Le lotissement reste autorisé au lac du Portage, malgré la grogne

À Sainte-Paule, le conseil municipal présentait, mardi soir, à ses citoyens un projet de règlement, qui encadre la construction, autour du lac du Portage. C'est toutefois dans un climat plutôt tendu que s'est tenue la période de questions, dans la salle du conseil.

Plusieurs citoyens sont intervenus au micro pour confronter le conseil municipal au sujet de la subdivision de lots, actuellement permise dans la municipalité, mais qui, de l’avis de plusieurs, devrait être interdite autour du lac.

Ouvrir en mode plein écran La construction d'autres résidences autour du lac du Portage inquiète les résidents actuels qui craignent pour la qualité des eaux du lac. (Archives) Photo : Radio-Canada / Robert Mercier

La consultation portait sur le Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) des secteurs 2V et 3V entourant le lac du Portage.

Ainsi, bien que le PIIA du lac du Portage encadre le lotissement, le projet de règlement de Sainte-Paule ne le proscrit pas.

Le PIIA est un mécanisme discrétionnaire, qui énonce des principes et critères pour le développement dans un secteur donné, mis en place par un règlement.

On n’a pas l’intention de l’interdire, le lotissement. C’est enlever des droits de propriété à des gens , maintient Philippe Savard, maire de Sainte-Paule.

Et ce, même si une majorité de citoyens est opposée au lotissement, comme en témoigne une pétition signée par 170 personnes en juillet dernier.

Ouvrir en mode plein écran Le lac du Portage est encore plus fragile à cause de sa morphologie, comme il est encastré dans une cuvette. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de APEL 2018

Freiner ou ne pas freiner la construction?

La question du développement dans une zone boisée, autour du lac du Portage, suscite depuis longtemps les passions de la population de Sainte-Paule.

Le lac du Portage est un lac de tête important, qui fait notamment l'objet d’une surveillance accrue par l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR).

Selon le nouveau règlement, les projets de lotissement seront évalués au cas par cas. Actuellement pour les permis, on ne le sait pas c’est quoi qui est accordé, avec le PIIA tout va nous être présenté, on va être capable de savoir qui est non conforme , assure le maire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Sainte-Paule, Philippe Savard, lors de la consultation publique. Photo : Radio-Canada / Robert Mercier

C’est un déni de la démocratie, parce que les gens se sont exprimés et puis le conseil n’en tient pas compte , déplore de son côté Yves Nazaire, propriétaire d’un terrain à la décharge du lac.

Ce qu’il faut faire, c’est essayer de diminuer l’apport de phosphore, l’apport de l’humain autour du lac. On est déjà beaucoup trop développé autour du lac du Portage , ajoute-t-il. Pour ce membre du conseil d'administration de l’Association du lac du portage, le PIIA est un outil intéressant, mais insuffisant.

Ouvrir en mode plein écran Yves Nazaire est membre du conseil d'administration de l'Association du lac du Portage. Photo : Radio-Canada / Robert Mercier

Qu’il y ait des inquiétudes, c’est normal , rétorque le maire On a quand même des résidences qui ont une certaine valeur, personne ne veut perdre la valeur de leur maison, de leur propriété , ajoute M. Savard.

Autres menaces

D’autres citoyens sont d’avis que protéger le plan d'eau du lotissement ne devrait plus être à l’ordre du jour.

Les vraies menaces, c'est les forces de bateau, le nombre de bateaux. Moi, je te dirais que j’en ai deux et je serais prête à m'en départir d’un. Tout ce qu'on rejette dans le lac , énumère pour sa part Nicole Ouellette, résidente de Sainte-Paule, lassée de la bisbille entourant le lotissement.

Ça fait deux ans que ça dure, et pendant ce temps, celui qui souffre, c’est le lac.

. Chez nous il y a des algues qui poussent et bientôt on ne pourra plus mettre un quai à l’eau , craint-elle.

Ouvrir en mode plein écran Sur les 155 lots qui entourent du lac du Portage, près de 150 comportent une habitation, ce qui exerce une forte pression sur ce plan d'eau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Il y a eu des actions qui ont été prises autour du lac au niveau des fosses septiques, des espèces envahissantes, des bandes riveraines, de l'abattage d’arbres , soutient pour sa part le maire, Philippe Savard.

Vers une étude de phosphore total?

Lors de la consultation, certains citoyens ont demandé au conseil de commander une étude pour évaluer la capacité d'absorption de phosphore du lac.

Ils estiment que le développement pourrait entraîner une augmentation du niveau de phosphore, qui favorise la prolifération d’algues bleu-vert.

Le maire ne ferme pas la porte. On va en discuter en conseil. On est ouverts à tout , assure-t-il.

Le projet de règlement devrait être adopté malgré tout lors de la prochaine séance du conseil municipal le 5 septembre.