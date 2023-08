Les problèmes dans les caisses d’UNI Coopération financière continuent au Nouveau-Brunswick. Des clients qui se frappent le nez sur des portes closes ne mâchent plus leurs mots pour exprimer leur frustration.

On nous a dit quand ça a commencé que ça allait durer une semaine ou deux. Bien, ça fait déjà au-dessus d'un mois que ça dure. Puis là ils sont fermés, quoi, pour deux semaines? , s’insurge Jean-Dollard Desrosiers.

Il était venu retirer de l’argent à la succursale d’Eel River Crossing, dans la région de Campbellton. Un avis collé dans la porte lui a appris que le point de service était fermé pour 12 jours, du 28 août au 8 septembre.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Dollard Desrosiers rencontré à la sortie de la caisse d'Eel River Crossing. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

UNI affirme que cette caisse est fermée, car beaucoup d’employés sont épuisés et qu’il n'y a pas assez de gens pour travailler. C’est la même chose à Cap-Pelé, Beresford et Saint-Léonard.

Je m'en vais fermer mon compte. Ça fait pu de bon sens.

Ça fait une bonne secousse que ça dure. On est obligés de se tenir dehors, debout, des heures de temps des fois , dénonce M. Desrosiers. Sa patience, elle est rendue dans une autre banque , lance-t-il.

Ils ont changé le système, puis il y a quelqu'un qui savait pas qu'est-ce qu'il faisait , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran Les clients d'UNI Coopération financière se sont retrouvés devant une porte fermée, mercredi à Eel River Crossing. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Un autre client, Luc Levesque, s’est déplacé à Eel River Crossing pour résoudre un problème de paiements perçus en excès dans ses comptes.

L'avis sur la porte lui a dit d'aller à Campbellton.

Ouvrir en mode plein écran La succursale d'UNI Coopération financière située à Eel River Crossing était fermée, mercredi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

J'ai été là une bonne partie de ma vie. Je gardais des comptes, mais il me restait rien qu'une assurance et je l'ai enlevée de là. Ça fait pitié , déclare-t-il. Ma patience est au boute.

C'est pour ça que je sui en train de tout changer avec une autre banque , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Luc Levesque Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il ne sera pas le seul, selon Pauline LeBlanc-Vienneau.

Il y a beaucoup de gens qui sont partis, puis il va y en avoir d'autres qui vont les laisser , prédit cette cliente. Nous autres, on y pense sérieusement. Parce que mon mari était en ligne encore hier, et il n’a pas pu avoir ce qu'il désirait. Il a été obligé d'attendre un quatre, cinq heures avant d'être capable.

Ça a été fait vraiment comme des broches à foin.

Ouvrir en mode plein écran Pauline LeBlanc-Vienneau Photo : Radio-Canada / Ser

Je trouve que vraiment ils auraient dû être plus préparés. On vient ici, et pour deux semaines, c'est fermé. Ils ont fait un système qui n'était pas efficace. Présentement, ça affecte tout le monde. Si on veut parler à une caissière, faut qu'on aille à Campbellton , a-t-elle dit.

Elle ne fait pas confiance à UNI Coopération financière. Qu'est-ce qui nous dit que, peut-être, dans un mois, ils vont pas la fermer, la caisse d'Eel River?

Ouvrir en mode plein écran La caisse d'Eel River Crossing est fermée et les clients sont invités à aller à Campbellton. Comme on le voit sur cette photo prise mercredi, plusieurs ont fait la file dehors à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Moi, je ne suis pas satisfaite de ma caisse , conclut Pauline LeBlanc-Vienneau.

Au début de la semaine, des leaders communautaires encourageaient les membres à demeurer patients lors des fermetures temporaires de certaines succursales.

D’après le reportage de Serge Bouchard