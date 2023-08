Les détenteurs de passeports canadiens devront bientôt se procurer un visa avant leur arrivée en Égypte – une nouvelle règle qui pourrait causer bien des maux de tête à des milliers de voyageurs.

À partir de dimanche, les Canadiens qui se rendent en Égypte devront se rendre à l'ambassade d'Égypte ou à un consulat, au Canada, pour demander un visa avant de quitter le pays, selon la page web d'Affaires mondiales Canada consacrée à l'Égypte.

Jusqu'à maintenant, les voyageurs pouvaient obtenir leur visa à leur arrivée à l'aéroport du Caire ou obtenir un visa électronique par l'intermédiaire du portail en ligne.

À partir de vendredi, les Canadiens ayant une preuve de citoyenneté égyptienne devront également demander un visa pour entrer dans le pays. Avant ce changement, les Canadiens en possession d'un passeport égyptien, d'une carte d'identité nationale ou d'un certificat de naissance pouvaient entrer en Égypte sans visa.

Environ 300 000 Égyptiens vivent au Canada et la plupart d'entre eux voyagent avec leur passeport canadien parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur passeport égyptien ou n'ont pas de carte d'identité nationale , insiste le président de l'Egyptian Canadian Business Network, Adel Boulos.

Les personnes qui voyagent avec leur passeport canadien parce que leur passeport égyptien a expiré, qu'elles ne possèdent pas ce dernier, ou pour toute autre raison, devront donc obtenir un visa.

Ouvrir en mode plein écran Charm el-Cheikh est une ville balnéaire égyptienne nichée entre le désert de la péninsule du Sinaï et la mer Rouge qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Photo : Getty Images / Ed Giles

Principe de réciprocité

Le changement de règle est une réponse aux mesures canadiennes qui refusent des visas aux citoyens égyptiens, ce que le pays du Moyen-Orient juge offensant pour la dignité de l'État égyptien . L'annonce, envoyée aux Égyptiens-Canadiens lundi, cite d'ailleurs le principe de réciprocité .

M. Boulos confirme qu'il n'est pas facile pour les Égyptiens d'obtenir un visa pour venir au Canada.

Il est de plus en plus difficile pour les Égyptiens de venir au Canada , a-t-il déclaré, en ajoutant que la situation est très compliquée dans le cas de mariages à l’étranger et de visites chez sa famille éloignée.

M. Boulos aurait néanmoins aimé que le gouvernement égyptien organise une réunion avec les autorités canadiennes pour discuter de la manière de les aider à délivrer des visas plus rapidement , souligne-t-il.

Des questions demeurent sans réponse concernant la procédure de demande de visa pour les ressortissants égyptiens au Canada, a-t-il ajouté.

Nombre record de touristes

Le nombre de touristes a chuté à la suite de la répression violente des manifestations antigouvernementales en 2011. L'Égypte a donc tenté d'encourager le tourisme ces dernières années.

Le pays est en passe d'accueillir un nombre record de 15 millions de touristes cette année, a déclaré le ministre du Tourisme en avril. L'Égypte a pour objectif d'attirer 30 millions de touristes par an d'ici 2028.

Fausses rumeurs

Certains médias égyptiens ont affirmé que la nouvelle du durcissement des règles d'obtention des visas était fausse.

Un article de l'Egypt Independent, un journal en ligne basé au Caire, soutient ainsi que le centre des médias du cabinet égyptien a démenti ces rumeurs et a ajouté que le centre a communiqué avec le ministère du Tourisme et des Antiquités pour confirmer que l'affaire était fausse .

Un porte-parole d'Affaires mondiales Canada a toutefois confirmé que les nouvelles règles applicables aux détenteurs de passeports canadiens entreraient en vigueur dimanche le 3 septembre.

Selon un reportage de Yasmine Hassan, de CBC News