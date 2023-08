Participation citoyenne : la secrétaire générale critique la mairesse dans une lettre

Dans une lettre adressée aux élus sherbrookois, la secrétaire générale du Secrétariat à la participation citoyenne de Sherbrooke, Néné Oularé, reproche à la mairesse Évelyne Beaudin et à son cabinet de ne pas comprendre son rôle et de ne pas respecter son indépendance.

Elle souhaitait clairement que je sois soumise à son autorité plutôt qu’à celle du conseil municipal , mentionne-t-elle en parlant d'une rencontre qui s’est tenue à la fin du mois de juin dernier, dans une lettre datée du 28 août initialement partagée par la station de radio 107,7.

Néné Oularé a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada sur cette lettre, en précisant que le document était destiné aux membres du conseil municipal, et qu’elle n’avait jamais eu l’intention qu’elle soit rendue publique.

La mairesse, Évelyne Beaudin, a toutefois défendu la rencontre de juin au micro de Par ici l’info.

Comme mairesse, j'ai une responsabilité de m'assurer que les mandats qu'on donne à des gens qu'on embauche avancent rondement. J'ai demandé d'avoir des documents. J'ai demandé de pouvoir voir que son travail avançait véritablement. Puis je pense que ça a probablement été ça qui a achoppé , estime-t-elle.

Madame Oularé avait déjà demandé à ce moment-là de faire une tournée de tous les élus pour pouvoir échanger, partager sur la participation citoyenne. Selon ma vision, cette rencontre-là s'inscrivait dans une tournée de tous les élus , ajoute-t-elle.

La mairesse dit s'inquiéter

Évelyne Beaudin avance par ailleurs que personne à la Ville n’a encore pu voir de documents produits par la secrétaire générale du Secrétariat à la participation citoyenne. Cette personne-là a été embauchée il y a six mois. Elle est payée par l'argent des contribuables. Elle a reçu un mandat clair, qui était de préciser le modèle de fonctionnement du secrétariat , souligne-t-elle.

Ça m'inquiète de n’avoir aucune preuve d'avancement d'un mandat qui a été donné après six mois rémunérés à temps plein. Puis je pense qu'il n’y a personne qui est à l'écoute qui peut travailler pendant six mois sans jamais se rapporter à son supérieur pour montrer que le travail avance.

Elle reconnaît toutefois que le rôle de la secrétaire aurait pu être mieux défini. Nous, on voulait vraiment offrir la possibilité à la personne de préciser, comme c'est écrit dans la résolution, son modèle [de fonctionnement]. Mais on se rend compte que quelqu'un qui arrive de l'extérieur [...] a peut-être certaines choses à apprendre, qui ne s'apprennent qu'avec plusieurs années d'expérience à l'intérieur de l'appareil municipal , constate la mairesse.

Néné Oularé doit présenter son travail des derniers mois devant le conseil municipal en septembre.

Des élues applaudissent Néné Oularé et critiquent la mairesse

Sur Facebook, les élues indépendantes Annie Godbout et Hélène Dauphinais ont applaudi Néné Oularé pour sa lettre et ont appuyé ses propos.

Des élu.es dénoncent les façons de faire de la mairesse et de son cabinet depuis deux ans. Maintenant, une voix neutre et indépendante partage son expérience et son regard, ce n’est pas rien! Pour des questions de principes et de valeurs, Mme Oularé a dit tout haut ce que plusieurs pensent. C’est extrêmement difficile ce qu’elle a fait et ça lui a pris du courage, mais c’était aussi nécessaire , soutient Annie Godbout.

On souhaite, pour le bien de Sherbrooke, que la mairesse travaille dans l’ouverture, la collaboration et la confiance envers les autres. Il est temps que la mairesse change ses façons de faire!

La conseillère du district du Pin-Solitaire, Hélène Dauphinais, a abondé dans le même sens.

On se rappelle que lors de la création de ce poste, il était clair que la Secrétaire bénéficiait d’un fort statut d’indépendance , soutient-elle dans un statut Facebook.

Comme élue, je ne suis absolument pas surprise de la tournure prise par ce dossier. Le besoin constant de la mairesse de vouloir tout contrôler a été dénoncé à plusieurs reprises par des élus. Le non-respect du fonctionnement des diverses commissions en est un exemple éloquent , estime-t-elle.