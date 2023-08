Racisme au sein de Hockey Outaouais : de nouvelles sanctions pour les joueurs fautifs

Près d’un an et demi après le dévoilement d’allégations de racisme au sein du club M15 AAA de l’Intrépide de Gatineau, de nouvelles sanctions sont imposées aux jeunes joueurs impliqués dans les événements. Selon les informations de Radio-Canada, au moins trois des six joueurs font l’objet d’une suspension additionnelle.

Les six hockeyeurs, qui évoluent maintenant pour différentes équipes, ont tous dû suivre des formations sur le respect.

Ces décisions, d’abord rapportées par le quotidien LeDroit, ont été prises en juin par le Comité de protection à l’intégrité (CPI) à la suite d’un rapport confidentiel de Me Jules Bernier. Monsieur Bernier a été mandaté par Hockey Québec pour réaliser une enquête indépendante sous la coordination de l’Officier des plaintes.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Hockey Québec a refusé de commenter le dossier, mentionnant seulement que les membres de son conseil d’administration ont entériné les décisions et les recommandations du CPI.

Publicité

Les décisions prises [...] sont de nature confidentielle et [elles] le demeureront dans les limites prévues par la loi .

Chez Hockey Outaouais, la directrice des communications Claudine Bourgeois a décliné notre demande d’entrevue, puisque c'est une décision de Hockey Québec et non de Hockey Outaouais .

Le directeur des opérations de l’Intrépide de Gatineau, Alain Sanscartier, a également refusé de commenter ces nouvelles sanctions.

Le rapport de Me Bernier fait état, en détails, de plusieurs gestes et propos racistes survenus dans le vestiaire, sur la patinoire et à l’école [...] notamment sur une période allant de septembre 2021 à mars 2022 à l’égard de deux jeunes victimes âgés de 14 ans.

Des parents dénoncent les procédures qui s’étirent

Des parents de joueurs suspendus ont accepté de se confier à Radio-Canada pour dénoncer la lourdeur des procédures. Radio-Canada ne révèle pas leur identité pour ne pas identifier les jeunes joueurs d’âge mineur.

D’entrée de jeu, un parent a tenu à préciser qu’il ne veut pas minimiser ce que les deux victimes de racisme ont subi. Il dénonce cependant le long processus et la lourdeur des procédures qui ont suivi les événements.

Dans la façon de procéder, les six accusés deviennent des victimes. Ils ont été interrogés à plusieurs reprises, ils ont été victimes des répercussions à l’école. [...] Ç'a été médiatisé tous les jours pendant deux semaines pour ensuite se refaire interviewer par un médiateur, par des gens qui ont accueilli la plainte, par des avocats, par des comités d’audition.

On aurait pu se parler entre parents pour régler cela à l’amiable sans mettre tous ces acteurs dans l'engrenage. Il aurait fallu écouter, analyser et changer les choses. C’était très fermé. On a l’impression qu’on cherchait à punir. J’aurais aimé une meilleure communication.

Une mère abonde dans le même sens en déplorant la longueur des démarches, en plus d’en vouloir aux responsables, qui ont interrogé son enfant de 14 ans sans l’aviser et en omettant qu’un adulte soit présent pour l’accompagner.

Publicité

Ce deuxième parent déplore aussi que, malgré la confidentialité du processus, son fils puisse facilement être identifié puisque son nom n’apparaîtra pas sur la feuille de match, facilement accessible sur le web, au début de la saison.

Jointe au téléphone, Julie Allain, la mère de l'une des victimes, a avoué être soulagée. C'est sûr que ç'a été long et stressant pour toutes les parties. On avait hâte de tourner la page.

Si on avait pris tout ça au sérieux dès le début, je ne pense pas qu'on en serait rendu là. Ça aurait pu être réglé autrement , ajoute-t-elle, rappelant que c'est Hockey Québec qui a déposé une plainte à l'Officier des plaintes.

Ouvrir en mode plein écran Les six hockeyeurs impliqués, qui évoluent maintenant pour différentes équipes, ont tous dû suivre des formations sur le respect. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Dans son rapport, Me Bernier a aussi critiqué la gestion des plaintes de la part de l’Intrépide, qui n’a pas favorisé le rétablissement d’un climat sportif sain dans les plus brefs délais, la protection des victimes, la responsabilisation des auteurs des gestes malveillants et de leurs parents.

Une deuxième sanction

Les jeunes qui vont devoir rester sur les lignes de côté au début de la saison, en seront à leur deuxième suspension depuis la médiatisation des événements au printemps 2022.

Les six joueurs avaient aussi été suspendus pour la fin de la saison 2021-2022, notamment pour le championnat provincial, la Coupe Dodge. L’un d’eux s'était alors exprimé par le biais d’une lettre acheminée à Radio-Canada. Dans celle-ci, il avait assuré à plusieurs reprises que ses coéquipiers et lui n'avaient pas voulu être racistes envers leurs coéquipiers.

L’une des deux jeunes victimes de racisme, Anthony Allain-Samaké, avait choisi de quitter l’équipe avant de la réintégrer à l’occasion de la Coupe Dodge. La saison suivante, il avait choisi de poursuivre son développement de l’autre côté de la rivière des Outaouais, avec le programme des moins de 18 ans des Sénateur d’Ottawa. Le défenseur a été repêché par les Huskies de Rouyn-Noranda cet été.

Avec les informations de Jonathan Jobin