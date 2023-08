Report de l’ouverture du nouveau CPE de Grosse-Île

L'ouverture du nouveau centre de la petite enfance (CPE) de l'Est, qui devait avoir lieu ces jours-ci à Grosse-Île, est finalement reportée à la fin du mois de septembre.

Des pièces manquantes sur certains équipements ainsi que des délais administratifs expliquent ce retard.

Au niveau de toute la paperasse qui vient avec le permis, on n’a pas tout à fait complété le tout , explique la chargée de projet, Nancy Clark. Il a aussi été commandé des pièces à l’extérieur des Îles, notamment pour une serrure.

Nancy Clark affirme avoir recruté les quatre éducatrices nécessaires à l’ouverture du service de garde. Elle précise toutefois que l’une d’entre elles, récemment immigrée au pays, est toujours à la recherche d’un service de garde pour son propre enfant qui n’est pas admissible aux garderies subventionnées.

Il se pourrait donc que le groupe de poupons ne puisse pas ouvrir en même temps que les autres , admet-elle.

Nancy Clark espère que le CPE de l'Est pourra accueillir les enfants à la fin du mois de septembre. (Photo d'archives)

Mme Clark souligne que la création de ces 21 nouvelles places est très attendue. Cela fait cinq ans que la communauté anglophone travaille à ouvrir un service de garde.