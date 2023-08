Mostra de Venise sous le signe de la grève et du futur

Pour son 80e anniversaire, le plus vieux festival de films au monde fait la part belle aux œuvres en réalité virtuelle et augmentée. Si le futur est à ses portes, la Mostra ne tournera pas le dos aux classiques. Des primeurs sur grand écran sont au menu, même si le tapis rouge pourrait être boudé par des vedettes américaines sur fond de grève à Hollywood.

Cela fait plus d’un mois que les interprètes des États-Unis ont troqué les plateaux de tournage pour les lignes de piquetage. Rien n’indique que le conflit entre le SAG-AFTRA , le syndicat représentant les comédiens et comédiennes du pays, et les grands studios se réglera de sitôt.

La Mostra est le premier grand festival à en subir les conséquences. Les festivités devaient s’amorcer avec la projection du film Challengers, du réalisateur Luca Guadagnino, en présence de l’actrice américaine Zendaya. Or, l’interdiction pour les membres du SAG-AFTRA de faire la promotion de leurs films ou émissions a forcé la Mostra à brasser ses cartes. C’est le long métrage italien Comandante qui lancera donc le bal.

La grève empêchera la participation au festival de plusieurs vedettes qui devaient au départ se rendre à la cité des Doges, comme Emma Stone, Benedict Cumberbatch, Bradley Cooper et Tilda Swinton.

Publicité

L'impact de la grève sera très limité, car nous n'avons perdu qu'un seul film , a nuancé le directeur de la Mostra, Antonio Barbera, en entrevue avec l’Agence France-Presse (AFP).

De nouvelles offrandes très attendues seront en effet projetées au festival. C’est le cas du film Priscilla, de Sofia Coppola, The Killer, de David Fincher, ou encore Ferrari, de Michael Mann.

Des films du futur, des films du Québec

Pour le représenter, le Québec pourra compter sur une belle cohorte d’artistes, autant pour des films projetés sur les écrans traditionnels que des œuvres en réalité virtuelle.

Ouvrir en mode plein écran «Vampire humaniste cherche suicidaire consentant» est en compétition dans la catégorie parallèle Venice Days. Photo : H264 Distribution

La réalisatrice Ariane Louis-Seize présentera son premier long métrage, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, dans la catégorie parallèle Venice Days.

C’est dans cette catégorie de la compétition que Jean-Marc Vallée avait présenté en 2005 son film culte C.R.A.Z.Y., qui sera projeté en version restaurée cette année afin de rendre hommage au cinéaste décédé en 2021.

La réalisatrice belge d’origine québécoise Delphine Girard offrira quant à elle son film Quitter la nuit, mettant en vedette Anne Dorval.

Ouvrir en mode plein écran Bradley Cooper joue Leonard Bernstein dans «Maestro», un film biographique sur le compositeur. Il est aussi réalisateur. Photo : Netflix

On pourra aussi compter sur la présence de Yannick Nézet-Séguin, qui a agi comme consultant à la direction d’orchestre et comme chef d’orchestre pour le film Maestro, de Bradley Cooper, portant sur la vie du compositeur Leonard Bernstein. Un autre film présenté, La bête, de Bertrand Bonello, a été produit par Xavier Dolan et Nancy Grant.

Publicité

Les cinéastes d’ici seront en vedette même en dehors des projections. La réalisatrice Monia Chokri offrira une classe de maître ouverte au public, et Philippe Falardeau tiendra une discussion publique avec le réalisateur allemand Edward Berger.

Il y aura aussi une délégation du Québec dans un des pans les plus intrigants de l’offre cinématographique de la Mostra. Le festival comprend depuis quelques années la Venice Immersive Island, située sur l'île de Lazzaretto Vecchio tout près du Lido où sont présentés les films traditionnels. Cette petite île, vouée le temps du festival à la présentation d'œuvres en réalité virtuelle ou augmentée, accueillera plusieurs artistes du Québec, dont Paul Raphaël et Félix Lajeunesse, cofondateurs du studio montréalais Felix & Paul.

Les deux créateurs y présenteront une expérience de réalité augmentée intitulée Jim Henson’s The Storyteller: The Seven Ravens dans la compétition Venice Immersive, en plus de l'œuvre de réalité virtuelle Space Explorer: Blue Marble – ORBIT 1, présentée hors compétition dans la catégorie Best of Immersive.

La Mostra de Venise se tient du 30 août au 9 septembre.

Avec les informations de Agence France-Presse