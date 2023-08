Meurtre de Victor Masson : Richard Martel dénonce une fois de plus l’inaction du fédéral

Trois mois après le meurtre par balle du Saguenéen Victor Masson, le député Richard Martel se dit préoccupé par la tournure des événements. Radio-Canada a dévoilé mardi que le témoin principal du crime survenu au Mexique a, lui aussi, été assassiné après avoir fourni une déposition incriminante.

L’élu conservateur s'insurge l’absence d’implication du gouvernement fédéral auprès de la famille saguenéenne. Il ne s'agit pas de la première intervention du genre de M. Martel.

Je suis un élu, député fédéral, qui a essayé de parler à l'ambassadeur du Canada au Mexique qui est M. [Graeme C.] Clark qui a refusé de me parler. Normalement, on est supposé être capable de parler à l'ambassadeur en partant. Il m’a référé au bureau de Mme [Mélanie] Joly qui n’était pas présente. J'ai parlé à son équipe. Ils disent que les services consulaires ont été donnés. À mon avis, c'était le strict minimum , affirme-t-il.

Il soutient n’avoir jamais vu une pareille situation. L’élu fédéral raconte avoir discuté avec d’autres ambassadeurs ailleurs sur la planète. Selon lui, la situation aurait dû être complètement différente.

Ouvrir en mode plein écran Victor Masson a été tué par balle au Mexique le 15 mai dernier. Photo : Gracieuseté

Richard Martel croit que la famille de Victor Masson aurait dû être mieux accompagnée. Il cite en exemple un accueil pour les proches de Victor Masson à leur arrivée au Mexique. Il déplore l’absence de traducteur et d'indications quant aux secteurs à éviter dans le pays. Il ajoute le manque d’accompagnement quant au choix des services juridiques.

Je pense que la famille aurait eu droit à avoir plus que ça

Le député de la circonscription Chicoutimi- Le Fjord indique avoir organisé une rencontre entre la famille de l’homme assassiné ainsi que l’équipe de Mélanie Joly. Richard Martel se désole de ne pas avoir eu de retour après la rencontre.

Je me dis que ce n’est pas une bonne image du Canada présentement lorsqu’on est à l’étranger et qu’il y a des ambassades canadiennes qui doivent nous donner des services. Je me mets dans la peau de cette mère de famille qui perd son fils qui est assassiné à l’étranger, qui n’avait pas d'antécédent, rien. C’était une bonne personne , fait-il remarquer.

Richard Martel rappelle que, par le passé, les conservateurs avaient une ministre responsable des services consulaires.

Il se dit malheureux en pensant à ce drame.

Je l’ai vu la douleur et je l’ai sentie avec eux. Ce sont des citoyens d’ici. Il faut se mettre dans la peau des gens. Il y a beaucoup de gens, ici, qui étaient bouleversés de ça. La famille connaît beaucoup de monde dans la circonscription , conclut-il.

Avec la collaboration de Louis Martineau