Des fournitures scolaires gratuites? L’expérience réussie de l’Île-du-Prince-Édouard

Pour de nombreuses familles, les achats de la rentrée scolaire sont une dépense importante. Seulement pour les fournitures scolaires, le prix peut facilement dépasser les 100 $ par enfant. Pour la deuxième année consécutive, l'Île-du-Prince-Édouard a choisi de payer ces fournitures scolaires pour les élèves de la maternelle à la neuvième année.

Elle est la seule province au pays à le faire.

On parle ici du matériel de salle de classe comme des cahiers, des stylos, des crayons, des paires de ciseaux , explique Brad Samson, directeur administratif et financier à la Commission scolaire de langue française.

Les achats de la rentrée peuvent être chers pour les familles. Photo : Radio-Canada

Par contre, les sacs à dos, les boîtes à lunch, les calculatrices, les écouteurs et encore les espadrilles d'intérieur ne sont pas inclus dans cette initiative.

Néanmoins, l'économie pour les parents n'est pas négligeable selon Brad Samson. L'économie est d'environ 75 dollars , assure-t-il.

Une aide appréciée par des parents

Le programme, mis ne place en 2022 par le gouvernement provincial, est unique au Canada. La taille de l'Île-du-Prince-Édouard permet d'entreprendre des initiatives novatrices , assure Brad Samson.

En 2022, la province a dépensé 780 000 dollars. Cette année, le budget augmente et passe à près d'un million de dollars.

Lindsay Taylor a trois enfants et le fait de ne pas payer les fournitures lui permet d'accorder plus d'argent aux autres dépenses de la rentrée, comme l'équipement sportif. Photo : Radio-Canada

Cela nous aide beaucoup, car on peut économiser de l'argent en vue de l'achat de vêtements pour l'automne ou encore pour des articles de sports.

D'autres familles continueront néanmoins de craquer pour des trousses colorées ou autres stylos tendance, pour le plaisir de leurs enfants.

On a fini par acheter des trousses et des effaceurs parce que c'est amusant de faire le magasinage de la rentrée , explique, Lorrie Jollimore, une autre mère de famille de la capitale insulaire.

Des réserves de matériel

Selon la commission scolaire, l'initiative est une réussite.

Brad Samson, directeur administratif et financier à la Commission scolaire de langue française. Photo : Radio-Canada

On enlève le stress aux parents. Les enseignants ont l'uniformité du matériel dans les salles de classe , explique Brad Samson.

Et les économies se font aussi du côté des écoles.

Nous n'avons plus besoin de donner 25 crayons. On en donne quatre ou cinq, et puis au fur et à mesure qu'il manque des crayons, ont peut juste aller dans la réserve et en donner d'autres , ajoute M. Samson.

La Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard assure que ces réserves de matériels ne cessent de s'agrandir depuis la mise en place de l'initiative gouvernementale.