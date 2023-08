L’aréna de Carleton-sur-Mer n’ouvrira pas cet automne

Des retards dans la livraison de matériaux retardent le chantier de rénovation du centre civique Léopold-Leclerc.

Les panneaux de revêtement extérieur et de la toiture du bâtiment, notamment, n’ont pas été reçus dans les délais prévus, ce qui a nuit au respect de l'échéancier. Les panneaux étaient attendus mi-juin, mais ne sont arrivés qu’au début du mois d’août. Ça a un peu bousculé l'horaire, la planification , indique le maire Mathieu Lapointe.

Les usagers ont donc été avisés que l'aréna ne pourrait pas rouvrir, selon toute vraisemblance, avant le début de l'année prochaine.

Normalement, la Ville espérait une livraison au début d’octobre afin de préparer la glace et les aménagements intérieurs pour une ouverture avant Noël.

Le maire, Mathieu Lapointe, avoue que la Ville est déçue de la situation.

L'élu souligne toutefois que des mesures temporaires pourront accommoder une partie des usagers. On est en négociation, en discussion avec New Richmond et Nouvelle, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas accommoder la totalité des usagers.

De l'amiante a également été découvert en cours de chantier et des défauts de structures ont été décelés dans un mur de la mezzanine de l'aréna. Il a d’ailleurs finalement dû déconstruire tout un mur.

La réfection majeure est évaluée, en tout, à environ 6,5 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Toutefois, ces travaux supplémentaires ont été sans impact sur la durée du chantier.

La réfection majeure est évaluée, en tout, à environ 6,5 M$. Le maire Lapointe a bon espoir que le budget sera respecté malgré les mauvaises surprises. On avait aussi prévu des contingences, donc des imprévus. On avait pour 400 000 $ déjà inclus dans notre montage financier. À ce jour, on rentre dans ce cadre-là .

Le maire ajoute que plus le chantier avance, moins il y a de chances de découvrir d’autres imprévus.

Le maire Lapointe reconnaît que ce retard est difficile pour les usagers, mais le bâtiment sera conforme aux normes et aux besoins pour les 25 prochaines années.

Avec les informations de Roxanne Langlois