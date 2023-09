Si le gazon est vert chez le voisin, c’est peut-être qu’il est peint

Quel est le secret pour avoir une pelouse verdoyante et d'apparence saine, alors que des restrictions d’eau proscrivent l'arrosage? La peinture verte, propose une entreprise du Grand Vancouver.

Je sais que ça peut paraître ridicule, mais lorsque vous voyez la transformation, c’est phénoménal , raconte Tyler Basham, propriétaire de Tinted Turf Grass Solution. Il a récemment peinturé la pelouse brune d'un résident de Maple Ridge en un vert luxuriant.

La Colombie-Britannique traverse une des plus sévères sécheresses : 29 de ses 34 bassins d’eau sont à un niveau de sécheresse de 4 ou 5 sur une échelle de 5. Entre mai et juillet, seulement 54,6 mm de pluie sont tombés sur Vancouver, comparativement à la moyenne qui est de 154,4 mm.

Tyler Basham a lancé son entreprise de peinture de gazon en juin et les affaires vont très bien. Il en coûte entre 200 $ et 250 $ pour peindre une cour résidentielle.

Les gens aiment avoir de la pelouse verte. Et ils prennent soin de leur propriété. Nous vivons dans un bel endroit et les gens aiment que leur cour soit jolie.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs municipalités du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser encouragent leurs résidents à exhiber fièrement leurs pelouses déshydratées alors que des restrictions d’utilisation d'eau sont en vigueur. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Écologique

Peindre la pelouse est très populaire en Californie, et le processus est similaire à se teindre les cheveux, explique Tyler Basham. Il consulte les propriétaires pour choisir la bonne teinte de vert. C’est de la peinture permanente. Une pluie ne la fera pas partir , dit-il.

Il ajoute que la peinture est biodégradable et écologique. J’ai deux jeunes enfants. L'un a deux ans, l’autre 3 mois, et ma pelouse est peinte. J’ai un chien aussi. Je ne me mettrais pas dans ma cour si je ne croyais pas au produit , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Jusqu'au 15 octobre, les résidents du Grand Vancouver doivent réduire leur consommation d’eau potable, notamment en arrêtant d’arroser leur pelouse. Photo : Radio-Canada

Mettre des propriétés en valeur lors de la vente

Tyler Basham dit que peinturer la pelouse est très populaire auprès des agents immobiliers lors de la mise en valeur de propriété pour la vendre.

L’agente immobilière Justine Williams, une cliente de Tyler Basham, explique que les agents immobiliers veulent que la propriété soit parfaite et prête à montrer . Elle ajoute qu’elle a fait peindre sa pelouse avant de le conseiller à ses clients. Je l’ai fait faire il y a un mois et la pelouse à la même apparence du jour où je l’ai fait peindre.

De son côté, le propriétaire de Turf Team Landscaping Jackson Thornley, a vu une demande grandissante pour du gazon artificiel au cours des dernières semaines. Je dirais que la demande pour le gazon artificiel a augmenté d’environ 20 %.

Installer du gazon artificiel sauvegarderait environ 50 000 litres d’eau par année pour une cour de taille moyenne à Vancouver, affirme-t-il.

Avec les informations de La Presse canadienne