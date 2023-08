Christopher Nolan sacré meilleur réalisateur devant Denis Villeneuve sur Rotten Tomatoes

Le lectorat du populaire site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes a couronné mercredi Christopher Nolan comme le meilleur réalisateur des 25 dernières années, juste devant le Québécois Denis Villeneuve.

Près de 30 000 internautes ont soumis leur vote pour cette dernière étape du concours organisé par l’équipe éditoriale du site spécialisé en cinéma.

Le duel opposait le réalisateur américain Christopher Nolan (Oppenheimer, Interstellaire, la trilogie du Chevalier noir) et le réalisateur québécois Denis Villeneuve (Dune, Blade Runner 2049, L’Arrivée). Le premier l’a emporté avec 56 % des voix devant le second, qui en a donc récolté 44 %.

Ouvrir en mode plein écran Denis Villeneuve sur le tapis rouge du gala des Oscars en 2022. Photo : Getty Images / Mike Coppola

Les deux meilleurs parmi 64 cinéastes

Pour cet exercice, l’équipe de Rotten Tomatoes avait d’abord établi une liste des 64 réalisatrices et réalisateurs les plus marquants du dernier quart de siècle, que le public a progressivement élaguée jusqu’au duel final entre Christopher Nolan et Denis Villeneuve.

L’homme qui a aidé à redéfinir le cinéma de superhéros avec la trilogie du Chevalier noir a titillé nos cerveaux avec de scintillants films de science-fiction comme Origine (Inception) et Interstellaire, avant de livrer l’un des films biographiques les plus renversants dans l’histoire récente avec Oppenheimer , a écrit l’équipe du site spécialisé en dévoilant le gagnant de cet affrontement ludique.

Ouvrir en mode plein écran Denis Villeneuve et Christopher Nolan ont été préférés à 62 autres réalisateurs et réalisatrices. Photo : Rotten Tomatoes

Nombre d’internautes ont tout de même défendu avec vigueur le réalisateur québécois le plus connu au monde. En effet, Christopher Nolan avait battu ses adversaires précédents avec au moins 87 % des votes, mais il n’a battu Denis Villeneuve que par huit points de pourcentage.

Les deux autres réalisateurs qui se sont rendus en demi-finale sont Damien Chazelle (battu par Villeneuve) et Jordan Peele (battu par Nolan).

Dune, le dernier film de Denis Villeneuve, a obtenu un score de 83 % de la part des critiques et de 90 % de la part du public sur Rotten Tomatoes. Oppenheimer, dernier film de Nolan, a quant à lui obtenu respectivement 93 % et 91 %.