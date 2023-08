La Ville de Hearst va étudier une proposition du maire Roger Sigouin d’interdire l’installation de mangeoires d’oiseaux dans la municipalité pour réduire la présence de pigeons sauvages.

Le maire Sigouin a présenté un avis de motion à cet effet lors de la rencontre du conseil municipal mardi soir.

Il affirme que de plus en plus de citoyens se plaignent au sujet des excréments laissés par les pigeons sur les toits des maisons et les véhicules.

Après plusieurs plaintes, je pense que c’est le temps que la Ville de Hearst se penche sur le dossier [...]. Il faut aussi regarder les deux côtés. C’est certain qu’il va y avoir des gens qui vont être contre. Il y a des personnes qui aiment nourrir les oiseaux. Il va falloir regarder le dossier à fond.

L’avis de motion a été appuyé par le conseiller Nicolas Picard, ce qui fait que le sujet sera débattu par un comité municipal de politiques.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Roger Sigouin souhaite qu’une décision soit prise d’ici deux ou trois mois. Photo : Radio-Canada

Comment faire pour mettre ça en vigueur, c’est une autre question sur laquelle il faut se pencher aussi , ajoute le maire Sigouin.

Il souligne que la municipalité prévoit examiner les mesures prises par d’autres villes.

Il faut commencer par aller voir à l’extérieur pour voir comment ils se sont pris pour régler le problème , dit-il.

Un ornithologue amateur doute de l'efficacité de la proposition

Gérard Payeur, un amateur d’oiseaux habitant dans le secteur ouest de Hearst, affirme avoir des mangeoires offrant de la nourriture pour de petits oiseaux.

Que les pigeons viennent puiser dans la nourriture des petits oiseaux, ça arrive, mais ce n’est pas un problème pour nous autres , affirme-t-il.

Les mangeoires d’oiseaux, ça apporte de la vie, de la couleur, surtout en hiver , ajoute M. Payeur. C’est peut-être à chaque propriétaire de s’occuper de son propre terrain.

Si tu prends des mangeoires appropriées pour les petits oiseaux, tu auras beaucoup moins de problèmes avec les pigeons.

Il y a quelques années, la ville de Kirkland Lake a offert à ses résidents l’opportunité de piéger des pigeons pour réduire la population de l’animal, après avoir aussi adopté un règlement interdisant aux résidents de nourrir les pigeons, sous peine d’amende.