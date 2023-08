L’ancien entraîneur des Flames Bill Peters se joint à la Ligue de l'Ouest

L'ancien entraîneur des Flames de Calgary Bill Peters a été nommé entraîneur principal des Hurricanes de Lethbridge, une équipe de la Ligue de hockey de l'Ouest.

Bill Peters avait démissionné de son poste d'entraîneur en chef des Calgary Flames de la LNH en novembre 2019 après que des allégations d'actes à caractère raciste impliquant l'ancien joueur Akim Aliu ont été rendues publiques.

Ces actes se seraient produits lorsque Bill Peters était entraîneur en chef des IceHogs de Rockford de la Ligue américaine de hockey au cours de la saison 2009-2010.

Un homme d'expérience, dit l'équipe

Dans un communiqué annonçant sa nomination (Nouvelle fenêtre) (en anglais), le directeur général des Hurricanes, Peter Anholt, souligne que Bill Peters possède un niveau élevé d’expérience.

Ce dernier a été entraîneur à tous les niveaux du hockey masculin, notamment dans la Ligue de hockey de l'Ouest, dans la LNH et au niveau international pour le Canada.

Le communiqué indique que Bill Peters a terminé un programme de formation et de certification en matière de lutte contre le racisme. Le commissaire de la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL), Ron Robison, se dit satisfait que l'entraîneur ait pris les mesures nécessaires pour revenir dans le sport au sein de la WHL.

Peter Bills souligne quant à lui qu’il se sent prêt à redevenir entraîneur après ce parcours éducatif. J’ai beaucoup appris , explique-t-il. Je suis dans une position unique pour guider notre prochaine génération et pour établir une culture plus inclusive au hockey.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Akim Aliu déclare qu’il croit aux secondes chances, mais seulement si elles sont sincères .

Il se demande pourquoi Bill Peters cherche à s’excuser maintenant alors que les événements ont eu lieu il y a 13 ans et qu’ils sont publics depuis 4 ans.