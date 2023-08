Depuis 2019, les morts par surdoses chez les jeunes de 18 ans et moins sont en augmentation en Colombie-Britannique. Pour faire face à cette situation, une représentante de l’organisation Moms Stop the Harm, un réseau de familles canadiennes touchées par les décès liés à la consommation de drogues, recommande d'entamer un dialogue franc et honnête au sujet des drogues et d'avoir avec soi une trousse de naloxone.

La situation chez les jeunes est inquiétante , indique Isabelle Fortier, représentante pour le Québec de Moms Stop the Harm et agente en prévention des surdoses. Les jeunes ont toujours fait l'expérience des drogues, ce n'est pas chose nouvelle. Mais ils sont maintenant confrontés à des drogues qui sont beaucoup plus toxiques qu'elles ne l’étaient.

Expérimenter, faire écho à des normes sociales, s’inspirer de la culture populaire, mais aussi faire face à la pression des pairs ou gérer un traumatisme, le stress ou la douleur, tout cela peut faire partie des raisons qui poussent des adolescents à consommer des drogues.

Enrayer la stigmatisation

Selon Isabelle Fortier, combattre les préjugés par rapport aux drogues et à leur consommation est essentiel pour freiner la crise des surdoses. Stigmatiser l'usage de drogues illicites fait en sorte que les jeunes vont s'isoler pour consommer. Et s'ils s'isolent pour consommer, il n’y a personne qui peut être là pour leur venir en aide.

Isabelle Fortier, représentante pour le Québec de Moms Stop the Harm et agente en prévention des surdoses, lors de la Rencontre québécoise en réduction des méfaits, en mai 2023.

Au-delà de la stigmatisation de la consommation de drogues, celle des individus qui consomment est également à déconstruire, indique Isabelle Fortier.

L’Enquête canadienne sur l'alcool et les drogues étudie entre autres la proportion de Canadiens qui ont consommé de la cocaïne ou du crack, de l'ecstasy, des amphétamines ou méthamphétamines, des hallucinogènes, des inhalants, de l’héroïne et de la salvia.

En 2019, 3 % des jeunes de 15 à 19 ans avaient consommé au cours de l’année précédente au moins une de ces six drogues. La proportion était de 14 % pour les jeunes adultes de 20 à 24 ans, et s'établissait à 3 % chez les adultes de 25 ans et plus.

De janvier à juillet 2023, les surdoses ont emporté 1455 personnes en Colombie-Britannique, un triste record pour la province. Parmi elles, 17 personnes étaient âgées de 18 ans et moins. Depuis 2013, ce sont 186 jeunes qui sont décédés d’une surdose.

« En parler, partout »

Comme piste de solution, Isabelle Fortier suggère d’ouvrir la conversation au sujet des drogues. Au niveau familial, au niveau communautaire. Partout.

Il faut informer les jeunes de ce qu'on retrouve sur le marché et des risques qu'ils prennent en consommant des substances.

La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, lancée en Australie en 2001 et soulignée annuellement le 31 août, a d’ailleurs pour objectif d’informer le public et de commémorer la vie des personnes décédées à la suite d'une surdose.

La Journée internationale de sensibilisation aux surdoses est une initiative de l'Institut Penington, situé à Carlton, en Australie, qui milite pour des politiques en matière de drogues qui garantissent la sécurité et la santé des individus et des communautés. À l'occasion, des événements sont organisés dans plusieurs villes du globe, notamment à Vancouver et Victoria.

S’équiper de naloxone

Acquérir une trousse de naloxone pour la maison peut être l’occasion d’aborder les surdoses et la manière de les prévenir. La naloxone devrait faire partie de la trousse de premiers soins de toutes les familles , soutient Isabelle Fortier. Ce médicament peut être injecté dans un muscle pour contrecarrer temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes, mais appeler les secours est essentiel.

À l’approche de la rentrée scolaire, l’agente en prévention des surdoses ajoute que les jeunes devraient emporter cette trousse avec eux lors de fêtes ou lorsqu’ils se réunissent entre amis.

Savoir reconnaître les signes d’une surdose, comme l’immobilité d’une personne, l'absence de respiration ou des lèvres et des ongles bleutés, comment intervenir en cas de surdose et appeler les secours sont d’autres recours qui peuvent prévenir les décès liés à la consommation de drogues.

Une loi pour encourager les gens à signaler les surdoses

En vertu de la Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose, les jeunes, tout comme les adultes, n'ont pas à craindre d'appeler les secours pour rapporter une surdose.

Adoptée en 2017 par le gouvernement fédéral, cette loi offre une immunité contre des accusations de possession simple d’une substance contrôlée pour les personnes qui composent le 911 pour eux-mêmes ou une autre personne en état de surdose.

Des lits et des centres

Le ministère de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique indique dans un courriel qu’il y a actuellement 156 lits pour des jeunes utilisateurs de drogues dans les autorités sanitaires de la province. Il existe également 16 centres Foundry qui offrent du soutien et des ressources aux jeunes ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance, et la province précise qu’il y en aura 35 une fois l’expansion du réseau complétée.