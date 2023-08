Mario Simard réclame de l’aide financière pour Jonquière et Chicoutimi

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, réclame une aide récurrente de 1,5 million de dollars du gouvernement fédéral pour appuyer le développement socio-économique de Jonquière et Chicoutimi.

À son avis, les arrondissements ont perdu au change après les fusions municipales en 2002, contrairement à des villes comme Trois-Rivières ou Gatineau. Ces fusions ont notamment mené à la création de la ville de Saguenay.

Actuellement, seul l'arrondissement de La Baie reçoit des montants, puisque le programme est administré par les sociétés d'aide au développement économique (SADC). Les anciennes villes de Jonquière et Chicoutimi n'en possèdent pas.

Durant la pandémie, nous avons pris connaissance d’une particularité qui touche le secteur Jonquière et Chicoutimi : ces agglomérations sont, au Québec, pratiquement les seules à ne pas bénéficier d’un soutien financier au développement économique de la part du gouvernement fédéral. Cette situation est encore plus troublante lorsque l’on regarde l’indice de vitalité économique des ex-villes de Chicoutimi et Jonquière, qui est beaucoup plus faible que celui d’autres municipalités qui reçoivent pourtant une aide récurrente de la part du fédéral , a mentionné l’élu bloquiste.

Le député de Jonquière veut porter le dossier à Ottawa et espère que le fédéral révisera ses règles pour élargir l'accès à de l'aide financière.