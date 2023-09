Une aire protégée freinée par un vieux conflit territorial

Deux ans après avoir annoncé la création d'une aire protégée d'utilisation durable pour conserver la forêt vierge du lac à Moïse, au nord-ouest de Québec, le gouvernement Legault n'ose toujours pas lancer le projet, faute d'une entente territoriale entre les Hurons-Wendat et les Innus de Mashteuiatsh.

Selon plusieurs sources près du dossier consultées par Radio-Canada, il est clair que le conflit entre Wendake et Mashteuiatsh provoque actuellement des hésitations au gouvernement du Québec, si bien que le projet d'aire protégée mené par Wendake fait du surplace.

L'entente entre Québec et le Conseil de la Nation huronne-wendat prévoyait d'établir deux vice-présidences, l'une assurée par la Première Nation huronne-wendat et l'autre par le gouvernement provincial, alors que les Innus ne figuraient pas dans les plans.

Ouvrir en mode plein écran Le lac Batiscan fait partie de la zone projetée pour l'aire protégée Photo : Bureau du Nionwenstïo

Malgré une annonce du ministre de l'Environnement Benoit Charette en juin 2021, aucun comité de travail n'a encore été mis sur pied pour assurer la réalisation de l'aire protégée.

La prochaine grande étape à la concrétisation de cette aire protégée d'utilisation durable est la mise en place d'un comité directeur , indique d'ailleurs le ministère de l'Environnement dans un courriel acheminé à Radio-Canada.

Forêt vierge

L'aire protégée du Ya’nienhonhndeh, qui signifie là ou l'on cueille les plantes médicinales en langue wendate, devait mettre sous couvert 300 km2 de forêt non pertubée par les activités humaines.

Le projet a été entièrement développé par la Nation huronne-wendat au cours des dix dernières années. Collaborant avec de nombreux scientifiques, Wendake y a dressé un portrait de la faune, de la flore et des écosystèmes.

L'objectif de cette aire protégée était, entre autres, de protéger de vieux massifs forestiers de l'industrie forestière, qui lorgnait certains volumes de bois dans le secteur.

À cette superficie pourrait s'ajouter quelques 450 km2 de territoire protégé selon des termes à définir, dans le cadre d'un projet pilote pour ce type d'aire encore inexistante au Québec.

À ce jour, ni la forêt vierge ni toute autre portion de terrritoire n'ont été ajoutées au registre des aires protégées de la province, et ce même si le ministre Benoit Charette promettait une protection immédiate du noyau de conservation du Ya’nienhonhndeh, à savoir les massifs forestiers plus anciens.

Un moratoire y suspens néammoins les coupes forestières depuis quelques années, notamment après des pressions de Wendake.

Wendake s'impatiente

Plus de deux ans se sont écoulées depuis la promesse du gouvernement Legault de créer l'aire protégée.

De son côté, Québec assure maintenir le dialogue avec Wendake. Des échanges ont actuellement cours entre la Nation huronne-wendat et le ministère de l'Environnement afin d'en déterminer les modalités de fonctionnement , indique une porte-parole du ministère par courriel.

Dans les faits, la Première Nation tape du pied et se dit prête à aller de l'avant depuis plus d'un an.

Ouvrir en mode plein écran Le Grand Chef Rémy Vincent s'impatiente et demande au gouvernement d'aller de l'avant avec le projet d'aire protégée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Sous la gouverne du Grand Chef Rémy Vincent, le Conseil de la Nation huronne-wendat a décidé d'aller de l'avant sans Québec.

Une première rencontre de travail, à la demande des Hurons-Wendat, a eu lieu le 24 août dernier. Des représentants du gouvernementp provincial, à la fois du ministère de l'Environnement et du ministère des Ressources naturelles, s'y sont présentés, mais seulement à titre d'observateurs.

Le Conseil de la Nation huronne-wendat est conscient qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre du comité de coordination officiel. Par sa démarche, Wendake voulait surtout envoyer le signal que la Première Nation était prête à travailler.

S'il ne s'agissait pas du comité de coordination promis par le gouvernement du Québec lors de l'officialisation du projet pilote, la Nation huronne-wendat, par cette table, prend la responsabilité d'initier un processus de concertation pour la mise en oeuvre du projet d'aire protégée.

Bien que Québec refuse de prendre part au projet plus activement, le Conseil de la Nation huronne-wendat s'est réjouie de la présence des représentants du gouvernement. Nous sommes confiants que cette rencontre soit la première de plusieurs et que le dossier, que nous travaillons depuis plus de 10 ans, pourra enfin cheminer avec le gouvernement du Québec.

Conflit territorial

Les hésitations de Québec surviennent au moment où des tensions persistent entre les Innus de Mashteuiatsh et les Hurons-Wendat.

Dès le lendemain de l'annonce de la création de l'aire protégée, les Innus ont déploré leur absence à la table, eux qui revendiquent des territoires recoupant le Nionwentsïo huron-wendat, y compris sur la portion visée par le projet d'aire protégée du lac à Moïse.

Les Premières Nations innues de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan, formant le regroupement Petapan, réclament en effet une reconnaissance territoriale sur une portion appelée la Partie Sud-Ouest. Selon eux, le Nitassinan, nom donné au territoire traditionnel innu, s'étendrait ainsi jusqu'à Québec en passant par Charlevoix jusqu'à la forêt du lac à Moïse, plus à l'ouest.

Ouvrir en mode plein écran L'Entente de principe d'ordre global de 2004 délimite les territoires de quatre Premières Nations innues, dont Mashteuiatsh, en vert. La portion bleue est la partie sud-ouest revendiquée par les Innus et se trouve en plein cœur du Nionwentsïo, territoire ancestral de la Nation huronne-wendat délimité en rouge. Photo : Conseil de la Nation huronne-wendat

Les frontières de cette portion de territoire ont été délimitées dans une entente de principe d'ordre général, signée par le regroupement Petapan avec Québec et Ottawa, en 2004. Le document ne fait cependant pas office de traité officiel et des tensions persistent depuis entre les Innus et Wendake.

Innus et Hurons-Wendats, qui ne s'entendent pas sur les frontières de leurs territoires respectifs, en particulier dans la réserve faunique des Laurentides, pressent les gouvernements de s'assoir et de tracer la ligne avec eux.

Tensions récentes

L'été dernier, le conflit a pris une nouvelle tournure lorsque des campements innus ont été détruits dans la réserve faunique des Laurentides. La Première Nation innue de Mashteuiatsh a accusé Wendake d'avoir commis des actes de vandalisme. L'affaire se retrouvera devant les tribunaux cet automne.

En parallèle, le gouvernement du Québec, par la voix du premier ministre François Legault, s'était engagé à signer un accord avec le regroupement Petapan avant la fin du mois de mars 2023. Cette entente a été repoussée par Québec et n'a toujours pas été conclue.

Dans le cas de l'aire protégée de la forêt du lac à Moïse, une source bien au fait du dossier admet que, dans le contexte, Québec demeure prudent en raison de l'absence des Innus à la table de coordination. Ils ne reconnaissent pas que c'est un comité officiel en raison de l'absence des Innus , a indiqué cette source.

Ouvrir en mode plein écran En 2021, un projet pilote d’aire protégée d’utilisation durable a été annoncé pour préserver la forêt vierge du lac à Moïse, au nord de Québec, de toute coupe forestière. Photo : Radio-Canada

De leur côté, les Innus de Mashteuiatsh maintiennent que leur présence est essentielle à la réalisation du projet d'aire protégée. Notre Première Nation devra effectivement être impliquée dans le développement de cette aire protégée du Lac à Moïse qui fait partie de notre territoire ancestral , écrit Karen Robertson, conseillère aux communications de la Première Nation.