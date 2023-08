Le photographe Jonathan Fontaine documente la fin de la vie nomade au World Press Photo 

Le coup d’envoi du 16e World Press Photo est donné mercredi à Montréal. L’exposition rassemble au marché Bonsecours les meilleures photos de presse qui ont marqué l’actualité mondiale cette année, comme celles de Jonathan Fontaine qui racontent l’extinction du mode de vie nomade dans la Corne de l’Afrique.

Le photographe documentaire français, invité d’honneur du World Press Photo cette année, a reçu une mention honorable du jury pour sa série intitulée L’ultime voyage du nomade, qui documente la vie des nomades qui ont dû se résigner à la sédentarité à cause de la sécheresse en Éthiopie, en Somalie et au nord du Kenya.

L’image gagnante, qui fait partie des quelque 120 photos sélectionnées pour l’exposition cette année, nous montre Samira, 16 ans, observant un camp de réfugiés en Éthiopie.

2:23 Les meilleures photos de presse qui ont marqué l'actualité mondiale cette année sont exposées au marché Bonsecours.

La photo représente globalement la fin du nomadisme, c’est-à-dire que tous ces nomades sont réunis maintenant dans des camps de déplacés climatiques, potentiellement sans retour à la vie nomade , explique Jonathan Fontaine.

Publicité

Les sécheresses successives dans la région ont décimé les populations d’animaux sur lesquels repose la vie des nomades.

Sans animaux, on ne peut pas être nomade; c’est la culture et l’économie pastorale. La photo symbolise bien quelque chose de statique, parce que la sécheresse qui se passait en 2022 est toujours actuelle. C’est la plus longue sécheresse jamais enregistrée , ajoute le photographe.

La photo de l’année : les ravages de la guerre en Ukraine

Le public pourra également voir, lors de l’exposition, l’image poignante qui a permis au photographe Evgeniy Maloletka de remporter le prix World Press Photo 2023. Prise le 9 mars 2022 à Marioupol en Ukraine, elle montre des secouristes transportant une femme enceinte à travers les ruines de l'unité de maternité d’un hôpital, après une frappe aérienne russe.

La femme de 32 ans, Iryna Kalinina, est décédée des suites de ses blessures une demi-heure après avoir donné naissance au corps sans vie de son bébé, nommé Miron.

Ouvrir en mode plein écran Iryna Kalinina, une femme enceinte blessée de 32 ans, est transportée sur une civière dans les décombres d'une unité de maternité dévastée par une attaque russe. Photo : AP / Evgeniy Maloletka

Sans le courage inébranlable [d’Evgeniy Maloletka], on ne saurait rien de l'une des attaques les plus brutales de la Russie. Nous sommes extrêmement fiers de lui , avait déclaré la vice-présidente principale et rédactrice en chef de l'Associated Press, Julie Pace, après le dévoilement du lauréat au mois d’avril.

Publicité

Parmi les autres photos marquantes de la cuvée 2023 du World Press Photo, on peut souligner celle d’un jeune Afghan montrant une cicatrice sur son ventre, résultat du prélèvement d’un de ses reins.

Ce sont les parents de Khalil Ahmad, 15 ans, qui ont décidé de vendre son rein pour 3500 dollars américains (4735 dollars canadiens) afin de pouvoir s’acheter de la nourriture. Depuis, le jeune homme souffre de douleurs chroniques et n’a plus la force de jouer au soccer ou au cricket.

Le photographe Mads Nissen, qui a pris le cliché, a d’ailleurs remporté le prix de l’histoire de l’année avec sa série de photos qui met la lumière sur l’augmentation du commerce illégal d’organes en Afghanistan.

Ouvrir en mode plein écran Les parents du jeune Agfhan Khalil Ahmad ont vendu son rein pour subvenir aux besoins essentiels de la famille. Photo : World Press Photo/Politiken/Panos Pictures / Mads Nissen

Carte blanche à Magalie Lépine-Blondeau

Au-delà de la sélection officielle, le World Press Photo présente aussi six expositions connexes, dont une carte blanche donnée à la porte-parole de l’événement, la comédienne Magalie Lépine-Blondeau, également photographe à ses heures.

Cette exposition grand format intitulée Ailleurs fait voyager le public dans une quinzaine de pays sur cinq continents, au fil des rencontres qui ont marqué la comédienne.

Ouvrir en mode plein écran Magalie Lépine-Blondeau, porte-parole de la 16e exposition World Press Photo à Montréal Photo : World Press Photo

J’aime que la personne derrière l’objectif pose sur moi un regard bienveillant, doux, profond, explique-t-elle. C’est ce que j’essaie de faire quand je photographie les gens qui croisent mon chemin. Des moments furtifs qui deviennent des moments d’éternité parce qu’ils sont photographiés.

À souligner également, l’exposition Lire entre les lignes, qui traite des enjeux de littératie au Québec. Présentée en primeur au World Press Photo, elle nous fait découvrir, à travers des portraits de Justine Latour, les 11 personnes lauréates des bourses Retour Réussite remises par la Fondation pour l’alphabétisation et la Fondation Desjardins.

Ouvrir en mode plein écran Portrait d'un lauréat de la bourse Retour Réussite, pris par la photographe Justine Latour Photo : Page Instagram de l'exposition World Press Photo / Justine Latour

L’exposition World Press Photo est présentée tous les jours du 30 août au 15 octobre au Marché Bonsecours. Elle est ouverte du dimanche au mercredi de 10 h à 22 h, et du jeudi au samedi de 10 h à minuit.

Avec les informations de Nabi-Alexandre Chartier, journaliste à Radio-Canada, et de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18.