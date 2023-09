Des activistes en Ukraine luttent pour la légalisation du cannabis médicinal dans leur pays, notamment afin de soulager le stress post-traumatique causé par la guerre. L'organisation canadienne de producteurs de marijuana fait partie d’une légion d’associations à travers le monde qui les soutiennent dans ce projet.

La production et la consommation du cannabis sont illégales en Ukraine. La situation risque cependant de changer bientôt en raison, notamment, des combats qui y font rage.

En juin 2022, soit quelques mois seulement après le début de l’invasion russe, le Conseil canadien du cannabis a pris connaissance d’une campagne de sensibilisation pour légaliser la marijuana en Ukraine.

Aussitôt, son PDG, George Smitherman, est entré en contact avec le mouvement ukrainien Cannabis Freedom March.

À titre de leaders dans la légalisation du cannabis médicinal et récréatif, c’était logique selon nous de leur venir en aide dans leur projet , soutient-il.

On veut leur montrer les meilleures pratiques pour utiliser le cannabis comme traitement aux problèmes liés à des traumatismes et à l’anxiété.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, veut à tout prix rendre le cannabis médicinal accessible à sa population. Photo : Getty Images / Chris McGrath

En Ukraine, après deux tentatives échouées, un troisième projet de loi a été présenté au parlement et y languissait depuis 2021.

Publicité

Puis, Volodymyr Zelensky s’est prononcé sur le sujet le 28 juin dernier. Lors de son discours devant le parlement, le président ukrainien a demandé aux députés d’accélérer le processus de légalisation du cannabis médicinal pour traiter les civils et les soldats.

Le discours a eu l’effet escompté. Le 13 juillet dernier, une première lecture de ce projet de loi est passée au parlement avec le soutien de la majorité des députés.

L’Organisation mondiale de la santé estime que près de 10 millions de personnes en Ukraine pourraient souffrir d’un problème de santé mentale.

Consommer de façon responsable

La capitaine à la retraite des Forces armées canadiennes et doctorante à l'Université d'Ottawa en service social, Hélène Le Scelleur, connaît de nombreux vétérans qui consomment du cannabis médicinal pour soigner le stress post-traumatique.

Ouvrir en mode plein écran Hélène Le Scelleur explique que le syndrome du stress post-traumatique provient principalement de « l'exposition à un danger de mort [ou] à des scènes qui sont traumatisantes ». Elle n'est donc pas surprise de constater que des milliers de civils en souffrent également. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Elle raconte en avoir vu certains bénéficier du produit en l'utilisant de façon responsable pour traiter leurs symptômes. Cependant, Mme Le Scelleur en a également vu d'autres développer une dépendance chronique à la marijuana.

Publicité

C'est une belle alternative, je pense, pour traiter le syndrome de stress post-traumatique, mais il faut le faire avec précaution, précise la capitaine à la retraite. Il faut le faire dans un encadrement où il y a quand même un suivi médical.

Mme Le Scelleur croit donc qu'il est important que la santé publique se penche sur les quantités nécessaires de cannabis médicinal pour traiter les symptômes sans aller au-delà, pour éviter les dépendances.

Une action appréciée, mais limitée

M. Smitherman soutient que son entité basée à Toronto a notamment partagé son savoir sur la distribution du cannabis médicinal au Canada à des fins thérapeutiques. Il a également référé le militant du Cannabis Freedom March Nazarii Sovsun et son groupe à d’autres modèles à l’international.

Le regroupement de producteurs de cannabis a également levé des fonds pour soutenir le mouvement ukrainien. Quelques milliers de dollars ont été récoltés jusqu’à présent, précise son président.

M. Smitherman note que leur aide demeure modeste en raison des défis auxquels l’industrie canadienne est confrontée, soit que le modèle d'affaires canadien n’offre pas un bon retour aux investisseurs.

Ouvrir en mode plein écran George Smitherman se désole du fait que ses préoccupations quotidiennes font en sorte qu’il a moins de temps à consacrer aux efforts de légalisation du cannabis ailleurs dans le monde, comme en Ukraine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La faillite de trois producteurs de cannabis en l’espace de trois semaines plus tôt cet été en est la preuve, dit-il.

M. Sovsun affirme que son groupe, formé d'activistes et d'experts en politiques en matière de drogue, évalue justement le fonctionnement de modèles différents d’ailleurs dans le monde dans la création de son propre système.

On veut aussi savoir comment rendre le produit profitable pour les entreprises, notamment les plus petites, parce que l’Ukraine a besoin de reconstruire son économie.

Ce qui est évident dans ce cas est que des activistes peuvent réussir à changer des lois , se réjouit M. Smitherman.

Il assure par ailleurs que les activistes ukrainiens auront besoin d'une aide en continu, ce que le Conseil canadien du cannabis s'engage à fournir.

Un combat de longue haleine

Des soulèvements populaires au cours des vingt dernières années, notamment en 2004 et en 2014, ont amené la question de la légalisation du cannabis à l’ordre du jour à plusieurs reprises.

Déjà à ce moment-là, on comprenait que des gens souffraient de stress post-traumatique, ou d’autres traumatismes mentaux et physiques. Nous avons depuis fait campagne pour l’accès au cannabis médicinal spécifiquement.

Cette campagne de sensibilisation a porté fruit. Les militants du Cannabis Freedom March ont pu rallier des groupes de patients et d’autres communautés à leur cause, et le dossier a pris de l’ampleur dans la sphère publique nationale.

Selon M. Sovsun, la légalisation du cannabis à des fins récréatives constituera une étape importante à franchir pour rendre son pays plus libre et conscient des besoins de certains résidents.