C’est vendredi que la loi sur l’encadrement du travail des enfants entrera en vigueur. Adoptée le 1er juin par l’Assemblée nationale pour assurer la santé et la sécurité des jeunes et leur réussite scolaire, la loi précise que les jeunes de 14 à 16 ans qui occupent un emploi ne pourront plus travailler au-delà de 10 heures par semaine ouvrable, soit du lundi au vendredi, pour un total de 17 heures par semaine.

Ce résultat est le fruit d’un consensus et de délibération entre le ministre du Travail, Jean Boulet, la présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative, Mme Andrée Mayer-Périard, le président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, M. Karl Blackburn, ainsi que le président de la Centrale des syndicats du Québec, M. Éric Gingras.

Ce maximum d'heures nous apparaît être un bon équilibre entre les différentes lois à l’échelle nationale , note le ministre du Travail, également ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet.

Un jeune de moins de 16 ans pourra donc travailler un maximum de trois quarts de travail du lundi au vendredi (sachant qu'un employeur doit indemniser un minimum de 3 heures consécutives).

Décrochage scolaire

Jean Boulet se réfère à l'Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire ( EQSJS ) et souligne que l’indice de décrochage augmente corollairement en fonction du nombre d’heures travaillées.

Chez les jeunes qui travaillent moins de 11 heures par semaine, le taux de décrochage augmente de 14 %. Ceux qui travaillent entre 11 et 15 heures par semaine connaissent une hausse du taux de décrochage de 20 %. Enfin, ceux qui travaillent plus de 16 heures par semaine atteignent un taux de décrochage de 31 %.

L'enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans, menée en janvier 2023, confirme que plus les jeunes sont présents au travail, plus ils ont des symptômes d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil, de problèmes de concentration et d'impacts négatifs sur leurs résultats scolaires.

On y apprend d'ailleurs que 40 % des jeunes confient ne pas avoir assez d'énergie en rentrant à la maison et qu'un jeune sur deux travaille pendant les secondaires 1 et 2.

On ne peut pas demander à nos jeunes de pallier la pénurie de main-d’œuvre, bien que le marché du travail est un endroit où on peut aller chercher des compétences et devenir de meilleurs employés et employeurs.

Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, ajoute que les effets malsains d'une trop grande implication au travail seront souvent visibles plusieurs années plus tard et sont donc difficiles à cerner.

On ne le répétera jamais assez, le premier métier de nos jeunes c’est d’être un élève. Il a été démontré que les élèves peuvent éprouver des difficultés quand un emploi leur prend trop de temps et d’énergie.

Le Réseau québécois pour la réussite éducative constate depuis quelque temps une augmentation du nombre d'heures travaillées par année scolaire.

Les jeunes travailleurs entrent également sur le marché du travail de plus en plus tôt dans leur parcours académique. Certains jeunes motivent même leurs absences scolaires avec leur horaire de travail, déplore Andrée Mayer-Périard, présidente du Réseau québécois pour la réussite éducative.

Les défis ne s’arrêtent pas à 16 ans. La réussite scolaire c’est l’affaire de tous , rappelle-t-elle.

Hausse des accidents de travail

Entre 2017 et 2022, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESST ) a observé une hausse de 640 % des accidents de travail chez les jeunes de 14 ans et moins. Cette statistique atteint 80 % chez les 16 ans et moins.

Rappelons que, depuis l’adoption de la loi en juin dernier, il est déjà interdit à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans certains cas d’exceptions.

À cet effet, Jean Boulet mentionne que 20 000 visites d’inspecteurs ont été faites depuis le 1er juin, et qu'aucune infraction n’a été constatée ces trois derniers mois.

Certaines exceptions s’appliquent

Ces restrictions quant au nombre d'heures maximal ne s’appliquent pas lors des périodes de plus de sept jours consécutifs au cours desquelles aucun service éducatif n’est offert, comme les vacances d’été ou des Fêtes et la relâche scolaire.

Les jeunes de plus de 12 ans peuvent aussi travailler dans une entreprise familiale ou dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 employés, s’il est l’enfant de l’employeur et s’il s’agit de travaux manuels légers.

La livraison de journaux, le gardiennage d'enfants, l’aide aux devoirs, le tutorat et le travail en camp de vacances sont également exemptés.