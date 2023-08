Une tentative de corruption déjouée à la SAAQ

Grâce à l'intégrité de l'une de ses employées, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a déjoué une tentative de corruption.

Un résident de Lévis a tenté d'emprunter une voie de contournement pour obtenir son permis de conduire des poids lourds, l'année dernière. Après avoir échoué à ses examens pratiques et théoriques pour une deuxième fois, Patrick Paquin a offert 1000 $ à l'évaluatrice en échange de la note de passage.

Ouvrir en mode plein écran Pour obtenir son permis de conduire des camions lourds, il faut notamment réussir un examen pratique qui consiste à effectuer une ronde de sécurité. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

L'employée de la SAAQ a mis un frein aux aspirations de l'homme de 50 ans, avant d'aviser son gestionnaire. Elle a très bien réagi , souligne le porte-parole de la SAAQ , Gino Desrosiers.

En pareilles circonstances, c'est l'Unité permanente anticorruption (UPAC) qui mène l'enquête. Lorsque Patrick Paquin s'est présenté une troisième fois pour tenter d'obtenir son permis, des enquêteurs de l' UPAC l'attendaient dans le détour.

Ouvrir en mode plein écran Gino Desrosiers est porte-parole pour la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Photo : Radio-Canada

L'agente d'évaluation a accepté de porter un appareil d'enregistrement appelé body pack lors de sa rencontre avec Paquin, qui allait encore une fois échouer à ses tests.

Donc les membres de l' UPAC peuvent entendre en direct et enregistrer la conversation, et donc au cours de la troisième rencontre, l'offre est réitérée de monsieur, de payer un certain montant d'argent , relate le procureur de la poursuite Me Maël Tardif.

Ouvrir en mode plein écran Me Maël Tardif, du bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Photo : Radio-Canada

Cette solide preuve a permis de porter une accusation d'abus de confiance et une autre, plutôt méconnue, de commissions secrètes.

À notre connaissance, c'était une des premières fois — sinon la première fois — que ce type d'infraction là était entreprise pour un membre du public qui offrait de l'argent, non pas à un député, un élu ou quelqu'un qui est impliqué dans le milieu politique, mais davantage à un agent d'une agence gouvernementale.

Patrick Paquin a finalement reconnu sa culpabilité à l'accusation d'abus de confiance, le mois dernier, au palais de justice de Québec. Cet écart de conduite n'a pas ralenti son désir de devenir camionneur.

Lors de l'audience, il a annoncé au juge Charles-Olivier Gosselin avoir réussi avec fierté les examens pour obtenir son permis.

Donc ça ne servait à rien d'essayer de payer quelqu'un , lui a fait observer le juge Gosselin, avant d'accepter la peine proposée par les avocats au dossier.

Ouvrir en mode plein écran La SAAQ rappelle l'importance de réussir correctement les examens pour obtenir un permis de conduire, surtout quand il est question de poids lourds. Photo : Radio-Canada

Le nouveau camionneur qui avait une feuille de route judiciaire vierge, jusqu'ici, se retrouve maintenant avec un casier. Il devra réaliser 50 heures de travaux communautaires et respecter une probation de 18 mois durant laquelle il devra rester sur le droit chemin.

Une question de sécurité

La SAAQ a tenu à féliciter son employée pour sa réaction. C'est quand même une question de sécurité , fait valoir Gino Desrosiers. Le porte-parole ajoute que le détenteur d'un permis doit avoir les compétences et les connaissances pour diminuer les risques d'accident, surtout au volant d'un poids lourd.

Selon la SAAQ , il s'agit d'un cas isolé.

Lors de leur embauche, les employés de la Société reçoivent une formation sur l'éthique, pour les préparer à ce genre de situation.