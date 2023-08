La CAQ ouverte à laisser la Ville de Québec gérer la construction du tramway

Le gouvernement Legault ne ferme pas la porte à la possibilité de laisser la Ville de Québec gérer elle-même la construction des infrastructures du tramway afin de limiter les coûts des travaux.

Le ministre responsable des Infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a admis mercredi qu’il n’avait pas encore abordé ce scénario avec le maire de Québec, Bruno Marchand. Il est toutefois ouvert à avoir cette discussion.

On aura des discussions, Bruno et moi, sur ces enjeux-là. Effectivement, on voit qu’il y a des enjeux de surchauffe dans le marché; on en est bien conscients, on en discute régulièrement. Alors, c’est un projet, comme je réitère, qu’on supporte, le tramway. Maintenant, sur le cheminement de comment le faire, on doit trouver la méthode la plus efficiente , a dit M. Julien mercredi matin à l’entrée du conseil des ministres.

Jonatan Julien est prêt à discuter d'une éventuelle prise en charge, par la Ville de Québec, de la construction des infrastructures du tramway.

Invité à se prononcer sur la capacité des municipalités à prendre en charge la construction d’infrastructures majeures, le ministre a répondu que cela varie.

Pour être un ancien de la Ville de Québec, je sais qu’ils ont quand même de fortes équipes d'ingénierie. Ils ont un bureau de projet, en réalité, qui est aussi robuste. Maintenant, je vais être curieux de voir plus avant qu’est-ce que ça peut inclure comme proposition , a indiqué Jonatan Julien.

Obtenir le juste prix

Il a réitéré l’appui de son gouvernement au projet de tramway, tout en insistant sur l’importance d’obtenir le juste prix pour sa construction.

Le juste prix, c’est celui qui, sur [une] base comparative, nous dit [si] le prix est concurrentiel pour un projet similaire ailleurs , a précisé le ministre.

Sa collègue aux Transports et à la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a abondé dans le même sens. Elle a mentionné que le tramway ne pouvait pas se faire à n’importe quel prix , sans toutefois s'avancer sur un coût maximal du projet.

Geneviève Guilbault a répété que le tramway ne pouvait pas «se faire à n'importe quel prix».

La ministre a tenu à rappeler que c’est la Ville de Québec qui gère le dossier et que cette dernière n’a toujours pas reçu les propositions financières des consortiums.

On va attendre de voir la mise à jour, les évaluations. Encore, je lisais ce matin, M. Marchand semble avoir des idées dans sa poche pour essayer d'influencer avantageusement le coût du projet. Je vais le laisser faire sa mise à jour , a martelé Geneviève Guilbault.

Une solution parmi d'autres

Bruno Marchand a affirmé mardi que la Ville de Québec pourrait devenir le maître d'œuvre pour bâtir les infrastructures du tramway.

Il a cependant précisé que son administration prévoit toujours de faire appel à un consortium.

Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va là, [...] je suis en train de vous dire qu'on étudie toutes les possibilités qui sont dans notre coffre à outils pour trouver des solutions [pour limiter les coûts] , a insisté le maire.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et de Sébastien Bovet