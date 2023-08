La statuette pour le Prix du public Jean-Marc-Vallée sera créée par Marc Séguin

Annoncé en juin dernier, le nouveau prix en l'honneur de Jean-Marc Vallée aura sa propre statuette façonnée par l’artiste Marc Séguin. La pièce, coulée dans du bronze et fabriquée à la Fonderie d’Art d’Inverness, sera dévoilée le 17 septembre pour clôturer le Festival de cinéma de la Ville de Québec (FCVQ).

Approché il y a quelques mois par le directeur général du FCVQ , Hugo Latulippe, Marc Séguin a accepté sur le champ de créer la statuette , annonce fièrement l’organisation dans un communiqué de presse.

Dans mes rêves les plus fous, j’ai pensé demander à celui qui est d’après moi l’artiste visuel québécois le plus hot au monde pour confectionner le prix du public Jean-Marc-Vallée. Dans un élan fraternel, il a tout de suite dit oui. Pour moi, il s’agit d’un cadeau inestimable au FCVQ mais aussi à toute la population de la Capitale-Nationale parce que ce prix fera désormais partie intégrante de l’ ADN de notre événement , raconte Hugo Latulippe, qui a eu l’idée de cette statuette après une discussion avec Yves Bélanger, directeur photo et complice de longue date de Jean-Marc Vallée et des deux fils du cinéaste.

Hugo Latulippe croit d’ailleurs que ce prix risque de devenir rapidement le Prix le plus convoité du milieu .

Hugo Latulippe et Marc Séguin. Photo : Elias Djemil

Le Festival et la population de Québec ont une histoire intime et très spéciale avec Jean-Marc. Notre première édition s’est en effet ouverte avec Café de Flore. Dans cette ville, les gens aiment Jean-Marc et ses films d’amour! , souligne le directeur général du FCVQ .

Le FCVQ avait annoncé la création du prix Jean-Marc-Vallée, à la mémoire du réalisateur québécois, en juin dernier. Le prix sera remis à un long métrage de la sélection.

14 longs métrages en compétition

Le 12e Festival de cinéma de la ville de Québec se déroulera du 13 au 17 septembre.

Voici la sélection officielle pour le Prix du public Jean-Marc-Vallée 7 paysages (Robert Morin)

Halfway to Amarillo (Burt Binder)

Kite Zo A (Kaveh Nabatian)

SOLO (Sophie Dupuis)

Bonnie (Simon Wallon)

Innocence (Guy Davidi)

Promenades nocturnes (Ryan McKenna)

Ma cité évincée (Laurence Turcotte-Fraser, Priscillia Piccoli)

Le Naméssime (Xavier Bélony Mussel)

Sister & Sister (Kattia G. Zúñiga)

The Uncle (David Kapac, Andrija Mardešic)

Jouvencelles (Fanie Pelletier)

Les Jours (Geneviève Dulude-De Celles)

Simple comme Sylvain (Monia Chokri)

Le prix sera remis par le fils du réalisateur, Alex Vallée.

Comment voter ?

Afin de choisir leur film préféré, les spectateurs n’auront qu’à scanner l’un des codes QR placés stratégiquement à la sortie des salles et remplir le formulaire de vote .

L'affiche officielle de l'édition 2023 Photo : Gracieuseté : Festival de cinéma de la Ville de Québec

Les votes seront comptabilisés le dimanche 17 septembre au matin, avant la cérémonie de remise du Prix au Diamant.

Pour rendre hommage à Jean-Marc Vallée, décédé en décembre 2021, une version restaurée de C.R.A.Z.Y. sera diffusée à la Place D’Youville, le vendredi 15 septembre, à 20 h 30, et de Wild, le dimanche 17 septembre, à 14 h au Diamant.