My Pet Hawk, le premier livre jeunesse d’Etua Snowball

Le directeur du Centre de guérison Isuarsivik et musicien de Kuujjuaq, Etua Snowball, vient tout juste de faire paraître son premier livre jeunesse intitulé, My Pet Hawk (Mon animal le faucon), qui relate un été de son adolescence où il avait adopté un oiseau de proie.

L’histoire peut paraître assez inusitée, mais elle est bel et bien arrivée au jeune Etua Snowball, alors âgé de 14 ans. Il a passé de nombreux étés de sa jeunesse comme guide de chasse et pêche dans la pourvoirie de sa famille, dans le secteur de Qurlutuq.

Le camp était basé le long de la baie d’Ungava, à l’ouest de la communauté de Kangiqsualujjuaq. C’était une période importante de sa vie, qui a forgé sa connaissance du territoire et de la culture traditionnelle.

J'ai eu la chance d’apprendre la culture occidentale, avec les clients, mais aussi la culture inuit en étant sur notre territoire avec des aînés , explique Etua Snowball.

Un été, où il était particulièrement captivé par la biodiversité de cette toundra côtière, il voyait régulièrement des buses pattues voler au-dessus de lui.

Il a remarqué que les oiseaux allaient nicher sur un flanc de montagne un peu plus loin. Son esprit aventureux l’a poussé à gravir cette colline et aller voir le nid.

Ouvrir en mode plein écran Les illustrations sont l'œuvre de l'artiste australienne Erin Hunting. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Sur place, il a ensuite décidé d’adopter un oisillon, pour en faire son animal de compagnie.

L’histoire relate donc sa relation avec l’oiseau de proie, mais aussi avec le territoire auquel il est si attaché.

Après un certain temps, il a appris à voler et à capturer des petits lemmings qu'il m’apportait. C'était un oiseau incroyable. C’était une expérience en soi. [...] Éventuellement, il a recommencé à côtoyer les siens et est retourné sur la montagne où il était né , explique-t-il.

Partager une histoire

Le livre est le premier à paraître d’une série de trois volumes sur lesquels Etua Snowball travaille depuis plusieurs années.

Publicité

Dès avril prochain, un second volet devrait être publié, qui relate une relation similaire qu’il a entretenue avec un jeune loup. Le troisième tome sera au sujet d’un jeune caribou, qu’il a réussi à apprivoiser durant les étés de sa jeunesse.

L’idée de mettre sur papier ces épisodes marquants de sa vie lui est venue de ses enfants.

Ce sont les histoires que j’avais l’habitude de raconter à mes enfants lorsqu’ils étaient jeunes. Je n’avais pas le choix de les écrire. Mes enfants adoraient l’histoire, alors je me suis dit que d’autres pourraient l’aimer aussi , explique l’auteur.

Il espère ainsi laisser une marque qui perdurera à travers les générations, mais qui pourrait aussi inciter d’autres auteurs du Nunavik à raconter leurs histoires dans les livres.

Ouvrir en mode plein écran Le livre est une manière de perpétuer les histoires régionales, ce qui est très important pour l'auteur Etua Snowball. Photo : Erin Hunting

Nous n’avons pas énormément d’auteurs du Nunavik. C’est important d’encourager l’écriture. Tout le monde a une anecdote qui mérite d’être partagée , ajoute-t-il.

My Pet Hawk, vient d’être imprimé en anglais par l’éditeur Inhabit Education, basé au Nunavut. Une version en Inuktitut du Nunavut a aussi été produite. Etua Snowball souhaiterait qu’une version en dialecte du Nunavik soit éventuellement publiée.

Il espère ainsi que les écoles de la région puissent partager son histoire avec les jeunes élèves du Nunavik et que le livre devienne un outil d’apprentissage de la langue.