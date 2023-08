Une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 sera lancée en octobre afin de protéger la population contre le variant Eris.

Cette campagne de vaccination visera prioritairement les personnes vulnérables, rappelle le directeur de santé publique de la Côte-Nord Richard Fachehoun au micro de Bonjour la Côte.

De septembre 2022 à juin 2023, 87 % des hospitalisations étaient chez les 60 ans et plus. Chez les moins de 60 ans, trois personnes hospitalisées sur quatre étaient atteintes d’au moins une maladie chronique, comme le diabète, l’asthme ou le cancer. C’est important qu’ils se fassent vacciner .

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de la santé publique, Richard Fachehoun, témoigne d'une accalmie des cas durant l’été. Les deux éclosions relevées ont rapidement été contrôlées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Olivier Roy-Martin

Les groupes visés par cette campagne sont donc les personnes de plus de 60 ans, celles qui ont une immunité faible, les travailleurs de la santé et les femmes enceintes.

Puisque la Côte-Nord est une région éloignée avec des territoires isolés, tous les résidents de la Basse-Côte-Nord, de la Minganie, de Caniapiscau et des communautés autochtones se feront offrir la vaccination en priorité.

On a déjà des enjeux dans les urgences de la Côte-Nord. Avoir une bonne partie des personnes vulnérables vaccinées va diminuer les consultations aux urgences et les hospitalisations, et permettre à nos équipes de soin de s’occuper de ceux qui n’ont pas la COVID.

Néanmoins, le vaccin sera offert aux adultes qui n'ont pas de problème de santé, rappelle le Dr Fachehoun. D'ailleurs, il recommande fortement aux gens qui n'ont jamais contracté le virus d'aller chercher leur dose.

C'est important de mettre à jour sa vaccination, parce que l'immunité conférée par les doses antérieures de vaccin, ça diminue, précise-t-il. Si on a déjà eu la COVID, on a une immunité hybride qui offre une meilleure protection contre les hospitalisations et les décès.

Le vaccin va conférer une meilleure protection contre les différents variants en circulation.

Les sous-variants d'Omicron détectés dans la province, comme XBB et Eris, sont plus transmissibles, sans toutefois générer d'augmentation des hospitalisations.

Quant au dernier variant détecté au Canada, il faut attendre quelques semaines avant de savoir s'il circule au Québec.