C'est gratuit et ça peut sauver des vies. Les trousses de naloxone se retrouvent de plus en plus souvent entre les mains de citoyens qui veulent faire leur part face à la crise des surdoses qui s'accroît d'un bout à l'autre du Canada.

Un matin, vers 4 h 30, en allant travailler, le Montréalais Xavier Côté s'est trouvé démuni face à un toxicomane en détresse respiratoire. J'ai dû faire des manœuvres de réanimation parce qu'il faisait une surdose devant chez nous , raconte-t-il. Le lendemain, le résident du quartier Hochelaga s'est rendu à la pharmacie pour se procurer une trousse de naloxone.

La naloxone permet d’éviter un arrêt cardiorespiratoire provoqué par une surdose d’opioïdes comme le fentanyl.

À Montréal, depuis un an, il y a eu 1255 surdoses, dont 175 mortelles, révèlent des données que la santé publique dévoilera jeudi, à l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. On dénombre sept surdoses et un décès tous les deux jours. Du jamais vu.

Ouvrir en mode plein écran Une trousse de naloxone distribuée dans une des pharmacies du Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Depuis le mois de juillet, Jennifer Ricard va travailler tous les jours à la Grande Bibliothèque de Montréal avec une trousse de naloxone dans son sac à dos. Je travaille dans un quartier où des gens utilisent des drogues. Je ne voudrais pas que quelqu'un meure parce qu'il n'y aurait pas de naloxone accessible , explique-t-elle.

C'est quelque chose de très simple à utiliser, c'est nasal. C'est gratuit et ça peut sauver une vie. Pourquoi on ne le ferait pas?

La trousse de naloxone avec des vaporisateurs nasaux est offerte gratuitement dans les pharmacies du Québec (Nouvelle fenêtre) pour toute personne de 14 ans et plus, même sans carte d'assurance maladie.

Une trousse de naloxone accrochée à sa poussette

Les surdoses, ça fait partie de notre réalité de plus en plus , dit Julie Gingras, une mère de famille de Montréal qui se promène maintenant avec une trousse de naloxone bien visible, accrochée à la poussette de sa fille. Je pense que c'est une responsabilité citoyenne. C'est le petit truc, à mon échelle, que je peux faire.

Ouvrir en mode plein écran Une trousse de naloxone contient deux vaporisateurs nasaux. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Marie-Josée Gagnon, elle aussi montréalaise, s'en est procuré une il y a deux mois. Il y a quelques consommateurs de cocaïne dans mon entourage et je considère que c’est la chose intelligente à faire , explique-t-elle.

Les surdoses surviennent principalement dans les domiciles et ne touchent pas que des consommateurs d'opioïdes de la rue. Certaines drogues sont coupées avec du fentanyl, à l'insu des clients occasionnels.

À Québec, qui n'est pas épargnée par les surdoses, Jonathan Deschênes se sent rassuré d'avoir une trousse de naloxone sur lui, même s'il n'a jamais eu à l'utiliser. Je demeure dans une coopérative d'habitation et il y a beaucoup d'enfants et d'ados. Mes voisins savent que j'en ai une, si jamais, dit-il.

2:36 Le reportage de Thomas Gerbet

« On en distribue beaucoup »

Chez Pharmaprix, à l'angle de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Saint-Laurent, à Montréal, la pharmacienne-propriétaire Félice Saulnier remarque une tendance à s'équiper chez de plus en plus de bons samaritains, même s'ils ne sont pas des consommateurs de drogue et s'ils ne connaissent pas de consommateurs.

On en distribue beaucoup et on est vraiment content de voir cette augmentation-là, dit-elle. C'est bien, parce que les gens sont sensibilisés, ils voient ce qui se passe dans la rue. Et ils veulent pouvoir intervenir au besoin.

Ouvrir en mode plein écran Félice Saulnier, pharmacienne-propriétaire sur l'avenue du Mont-Royal, à Montréal, distribue des trousses de naloxone. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

On a vraiment des gens qui disent : "Moi, je marche pour aller au travail, je marche sur Sainte-Catherine, je vois ce qui se passe, je veux pouvoir intervenir." On en voit de plus en plus et puis on est content de les voir.

Elle-même a déjà eu recours à la naloxone : C'est super gratifiant d'avoir sauvé une vie.

Même tendance partout au Canada

Dans la Basse-Ville d'Ottawa, où les autorités sont débordées par les surdoses, Brayden Freitas se promène toujours avec sa trousse de naloxone depuis qu'il s'est retrouvé impuissant face à une personne en détresse.

J'étais sur mon vélo, au feu rouge, et quelqu'un a fait une surdose dans sa voiture, sur l'avenue King Edward. J'étais la personne la plus proche.

Le jeune homme apporte aussi sa trousse de naloxone dans les événements de musique punk auxquels il assiste. Les opioïdes sont parfois mélangés à d'autres drogues que les gens consomment, que ce soit à leur insu ou sciemment , rappelle-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le Pharmaprix situé angle Mont-Royal et Saint-Laurent, à Montréal, affiche clairement qu'il distribue de la naloxone. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

En Alberta, on remarque de plus en plus de jeunes adultes qui apportent des trousses de naloxone lorsqu’ils font la fête.

À Victoria, en Colombie-Britannique, des travailleurs de la construction s'équipent de naloxone pour sauver des collègues qui pourraient faire des surdoses. À Winnipeg, au Manitoba, des élus municipaux se sont formés eux-mêmes pour les utiliser.

De l'autre côté du pays, Terre-Neuve-et-Labrador n'est pas épargnée par la multiplication des surdoses attribuables au fentanyl. Cet été, la police et des organismes communautaires ont encouragé les citoyens à s'équiper d'une trousse de naloxone, de la même façon qu'ils peuvent transporter une trousse de premiers soins.

L'an dernier, 7328 Canadiens sont morts d'une surdose d'opioïdes, selon les données du gouvernement fédéral. Cela correspond à 20 décès par jour, soit deux fois plus qu'avant la pandémie. Trois provinces ont recensé 87 % des décès accidentels survenus au pays, soit la Colombie-Britannique, l'Alberta et l'Ontario.

Ouvrir en mode plein écran Plus de 1455 personnes sont mortes d'une surdose en 2023 en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Patrick Andre Perron

Les citoyens qui sont amenés à intervenir lors d'une surdose et à utiliser la naloxone devraient toujours commencer par appeler le 911.

Depuis 2017, une personne qui possède une petite quantité de drogue sur elle ne devrait pas craindre d'appeler les services d'urgence si elle est témoin d'une surdose, car le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur les bons samaritains, qui la protège d'une poursuite.

En terminant, voici un conseil de pharmacien : ceux qui ne veulent pas que leur dossier médical soit associé à la consommation de drogue devraient demander à la pharmacie d'inscrire le code « tierce personne » dans l'information transmise à la Régie de l'assurance maladie du Québec, lorsqu'ils vont chercher une trousse.